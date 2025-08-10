افتتاح سه موزه هنری جدید و گسترش موزه خودرو تا شهریور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه موزه‌های دفینه گفت: کاخ نخست وزیری در جزیره کیش با ۱۵۰۰ متر فضا توسط منطقه آزاد در اختیار ما قرار گرفت. این بنا بلااستفاده بود و مرمت و بازسازی شد و در آن ۴۰۰ اثر شامل تندیس، عاج، طلا، نقاشی، جواهرات، سفال و غیره در دوره‌های تاریخی مختلف برای اولین بار به نمایش در می‌آید به همین دلیل نامش را موزه هزاره‌های هنر قرار دادیم.

وی گفت: پیش از این ۱۵۰ خودرو در گنجینه خودروهای تاریخی ایران وجود داشت که چندی پیش ۷۰ خودرو به نمایش درآمد امسال هم قرار است در فاز سوم ۸۲ خودروی دیگر را به نمایش بگذاریم بدین ترتیب همه خودروها از گنجینه بیرون می آیند.

سلیمانی بیان کرد: پردیس موزه‌ای رامسر شامل چند موزه است اما ۳۰۰ اثر از دوره‌های مختلف را به این مجموعه اضافه کردیم و نامش را موزه آرایه های هنر انتخاب کردیم. این موزه هم تا شهریور ماه افتتاح می‌شود. اما بخشی از موزه پول را هم به موزه نگاره‌های هنر شامل نقاشی و کاشی اختصاص دادیم چون فضای خالی به اندازه کافی داشت.

سلیمانی از پایش موزه‌ها بر مبنای هوشمندسازی عوامل محیطی خبر داد و گفت: آثار موزه‌ای براساس سیستم هوش مصنوعی ثبت و ضبط و نگهداری می‌شوند. طبق این سیستم، وضعیت آثار آنالیز و تحلیل آن در اختیار مدیران تصمیم ساز قرار می‌گیرد. این هوشمندسازی برای همه موزه‌های دفینه حتی در شهرستان‌ها برای اولین بار انجام می‌گیرد.

وی درباره آکادمی بین المللی مرمت که چند پیش هم افتتاح شد گفت: این مکان فعلاً یک دفتر است. برای اولین بار می‌خواهیم آزمایشگاه بسیار تخصصی ایجاد کنیم. قرار است آزمایشگاه و وسایل و تجهیزاتی داشته باشیم و به نوعی مکمل مراکز مرمتی دیگر شویم. بنابراین یک کارگاه و آزمایشگاه نیز ایجاد خواهد شد.

وی درباره آکادمی منسوجات در موزه تار و پود یزد هم گفت: در این موزه ۲۰ بافت و نساجی فراموش شده را احیا کردیم. برای ایکوم ایران این موضوع جذابیت داشت. مثلاً زربافی یا مخمل باقی در این موزه زنده احیا شد. ما دانشجو می‌گیریم و انتقال تجربه و دانش فنی این نوع بافت‌ها در حال انجام است. بنابراین موزه تار و پود یزد تنها یک موزه نیست بلکه انتقال تجربه نیز در آن رخ می‌دهد.