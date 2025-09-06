به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله رضایی صبح شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی سنندج با اشاره به نقش حیاتی فرهنگ در ارتقاء هویت شهری، به برگزاری یادواره شمس قریشی به عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی اشاره کرد و افزود: یادواره شمس قریشی نماد پیوند عمیق فرهنگ و دین است که در سنندج برگزار می‌شود و این مراسم که به عنوان بزرگترین رویداد مولودی‌خوانی کشور شناخته می‌شود، هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم همکاری مستمر و مؤثر با مجموعه آموزش و پرورش در راستای بازگشایی مدارس تأکید کرد و افزود: این همکاری می‌تواند گامی مؤثر در تربیت نسلی آگاه و متعهد باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج از اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در سطح شهر خبر داد و گفت: برنامه‌هایی همچون شاداب‌سازی محیط‌های شهری، رنگ‌آمیزی معابر، دیوارنویسی‌های هنری و فرهنگ‌ساز در مسیرهای منتهی به مدارس و بهسازی آسفالت معابر از جمله طرح‌هایی است که به منظور تسهیل شرایط تردد دانش‌آموزان و ایجاد محیطی امن و پویا برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: شادابی شهر، شکوفایی فرهنگی و پرورش نسل آینده، همگی اولویت‌هایی هستند که تنها از طریق همکاری و همدلی مردم و نهادها به نتیجه خواهند رسید و ما با این همگرایی‌ها، سنندج را به شهری زنده، پویا و سرشار از فرهنگ و زندگی تبدیل خواهیم کرد.