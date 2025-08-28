تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در آئین افتتاح سردخانه آذران سیب سهند مراغه با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن و متعادل، اظهار داشت: توسعه یک مقوله چندبعدی است که باید در همه حوزهها بهصورت عادلانه دنبال شود و استان ما برای جبران عقبماندگی تاریخی خود نیازمند برنامهریزی همهجانبه است.
وی افزود: امروز در مراغه پروژههای متعددی در حوزه صنایع تبدیلی، احداث سردخانه و همچنین احداث و کلنگزنی مدارس در حال اجراست که هر کدام از آنها بهعنوان پایههای اصلی توسعه شناخته میشوند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت انسجام و وحدت ملی گفت: همه ما فرزندان ایرانیم و رمز موفقیت و توسعه، وفاق، انسجام و همدلی است. دولت دکتر پزشکیان نیز شعار وفاق ملی را سرلوحه کار خود قرار داده و این موضوع مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که انسجام و اتحاد مردم چگونه میتواند دشمن را مأیوس کند.
سرمست ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور را پرتلاش، پرکار و پیگیر توصیف کردند و در عین حال تکلیف نمودند که همه باید از دولت حمایت کنند. این تأکید به نوعی یک فتوای سیاسی است و معنای آن این است که حمایت از دولت تکلیفی همگانی است.
وی افزود: شعار دولت چهاردهم بر توسعه متوازن و متعادل استوار است و ما در استان نیز با همدلی و وفاق، این مسیر را دنبال میکنیم. استان آذربایجان شرقی دچار عقبماندگی تاریخی است و با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی خود باید از فرصت حضور دکتر پزشکیان در رأس قوه مجریه بیشترین بهره را برای توسعه استان ببرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان مراغه گفت: در این منطقه ظرفیتهای ارزشمندی وجود دارد، اما انتظار مردم جنوب استان برای توسعه بهطور کامل محقق نشده است. لازمه پیشرفت در این منطقه، تقویت همدلی میان مردم و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود است.
وی تأکید کرد: هر شهرستانی ظرفیتهای خاص خود را دارد که باید به شکل حداکثری مورد استفاده قرار گیرد. بهطور خاص، سیب مراغه یک برند ملی است و اگر خامفروشی شود، کشاورزان متضرر خواهند شد. امروز بیش از ۵۰ درصد سردخانههای استان در مراغه قرار دارد و ضروری است صنایع تبدیلی نیز در کنار آن توسعه یابد تا ارزش افزوده برای محصولات ایجاد شده و صادرات آنها تسهیل شود.
سرمست تصریح کرد: اگر زمینههای سرمایهگذاری در منطقه فراهم شود، منافع آن شامل حال همه مردم خواهد شد. باید با جذب سرمایهگذاران، از ظرفیتهای اقتصادی منطقه بهترین استفاده را برد. در همین راستا به مدیران استان تکلیف شده است ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری بینام برای ارائه به سرمایهگذاران و همچنین ۱۰۰ پروژه عمرانی متناسب با نیازهای شهری آماده و تدوین کنند.
