هدیه «گرگ و میش» به هوادارانش در سالگرد ۲۰ سالگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برای اولین بار، هر ۵ فیلم «گرگ و میش» به صورت رایگان در یوتیوب در دسترس خواهند بود تا این مجموعه فیلم از هوادارانش برای ۲۰ سال همراهی قدردانی کند.

به این ترتیب خون‌آشام‌های سینمایی به صورت رایگان از یکشنبه ۷ سپتامبر در کانال رسمی یوتیوب بازخواهند گشت. این کانال همه فیلم‌ها را ۷ روز به صورت رایگان در اختیار کاربران خواهد گذاشت تا طرفداران آن ۱۳ سال پس از انتشار آخرین فیلم، دوباره این مجموعه را کشف کنند.

اولین فیلم «گرگ و میش» با بازی رابرت پتینسون و کریستن استوارت که سال ۲۰۰۵ اکران شد، پاییز امسال بیستمین سالگرد خود را جشن خواهد گرفت. لاینزگیت (شرکت تهیه‌کننده پشت فیلم‌ها) و «فاتوم انترتینمنت» چندین برنامه برای جشن گرفتن این سالگرد در نظر دارند و علاوه بر نمایش رایگان در یوتیوب، طرفداران می‌توانند از ماه اکتبر امسال داستان ادوارد کالن و بلا سوان را هم در سینماهای سراسر آمریکا دوباره تماشا کنند.

نزدیک به ۱۲ سال، کانال رسمی یوتیوب «حماسه گرگ و میش» غیرفعال بود. با این حال، از اواسط ماه پیش (آگوست)، کلیپ‌های فیلم‌ها و محتوای ویژه سالگرد، دوباره فعال شدند. این ابتکار لاینزگیت برای ارائه مجدد محتوا از دنیایی که استفانی مه‌یرز خالق آن بود، پاسخی به تقاضای رو به رشد طرفداران این مجموعه است.

«گرگ و میش» یکی از محبوب‌ترین و پرسودترین مجموعه‌های فیلم بزرگسالان جوان در تمام دوران بود و ۵ فیلم این مجموعه نزدیک به ۳.۳ میلیارد دلار در گیشه جهانی فروختند. این رمان بیش از ۱۶۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته و به حدود ۴۹ زبان ترجمه شده است.

هنوز هیچ اطلاعیه‌ای درباره بازگشت احتمالی این مجموعه در فرانسه منتشر نشده و طرفداران فرانسوی می‌توانند از این پخش رایگان یوتیوب لذت ببرند. هر پنج فیلم از ۷ تا ۱۴ سپتامبر در کانال رسمی یوتیوب مجموعه «گرگ و میش» در دسترس خواهند بود.