به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد رومانس "گرگ و میش" به کارگردانی کاترین هاردویک پس از "هری پاتر و جام آتش" که نوامبر 2005 در اولین جمعه اکران 4/40 میلیون دلار به دست آورد، در فهرست بهترین فروش روز اول تاریخ سینما رده دوم را از آن خود کرد.

فروش روز جمعه "گرگ و میش" شامل هفت میلیون دلاری است که در نمایش‌های نیمه‌شب پنجشنبه به دست آورد. استودیو سامیت تهیه‌کننده این پروژه خون‌آشامی اعلام کرد به زودی تولید قسمت دوم این فیلم را با عنوان "ماه نو" آغاز می‌کند.

موفقیت "گرگ و میش" گواهی بر محبوبیت مجموعه‌ای پرفروش به همین نام نوشته استفانی مایرز است که فیلم هاردویک بر مبنای آن ساخته شده و بیش از 17 میلیون نسخه آن در سطح جهانی به فروش رسیده است.

کریستن استیوارت و رابرت پاتینسن در "گرگ و میش" بازی می‌کنند و داستان درباره دوستی یک دختر نوجوان با خون‌آشامی فناناپذیر است که مورد تهدید یک گروه خون‌آشام دیگر قرار می‌گیرد.

این فیلم می‌تواند این هفته رکورد بهترین فروش افتتاحیه فیلمی از یک کارگردان زن را بشکند. هاردویک دو سال پیش فیلم "داستان میلاد مسیح" را با بازی کیشا کسل ـ هیوز ساخت.

انیمیشن سه‌بعدی "بولت" تولید استودیو دیسنی در اولین جمعه اکران در 3651 سینما شامل 900 سینمای سه‌بعدی به فروشی هفت میلیون دلاری دست پیدا کرد و فیلم سوم شد.

"بولت" درباره سگی به همین نام است که ستاره یک نمایش موفق تلویزیونی است. یک اتفاق باعث سرگردانی بولت در خیابان‌های نیویورک سیتی می‌شود و اینجاست که او باید روی توانایی‌های واقعی خود همین طور کمک دوستان جدید خود حساب کند.

جان تراولتا در این فیلم جای بولت حرف می‌زند و میلی سایرس خواننده و بازیگر نوجوان نیز صدای خود را پنی صاحب بولت داده است. "مایه آرامش" با بازی دانیل کریگ به نقش جیمز باند جمعه در دومین جمعه اکران در 3458 سینما به فروشی بین 3/8 تا 5/8 میلیون دلار دست پیدا کرد و در رده دوم جدول قرار گرفت.

فروش بیست و دومین فیلم جیمز باند به 2/90 میلیون دلار رسیده و بدون تردید تا پایان امروز یکشنبه می تواند فروش خود را پس از دو هفته از 100 میلیون دلار بگذراند. در حوزه نمایش‌های محدود، فیلم "میلیونر اسلامداگ" به کارگردانی دنی بویل در جمعه دوم نمایش در 32 سینما 249 هزار دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 1/870 هزار دلار رساند.