به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز بر اساس برنامه ریزی سامیت انترتینمنت نخستین اپیزود چهارمین فیلم "گرگ و میش" با عنوان "گرگ و میش: پس از طلوع " روز 18 نوامبر 2011 ( آذر ماه 1390) در سراسر جهان روی پرده می رود.

سومین فیلم مجموعه با عنوان "گرگ و میش : خسوف" هفته آینده اکران جهانی خود را آغاز می‌کند اما با توجه به همزمانی اکران فیلم با برگزاری جام جهانی فروش رکورد شکنی برای آن پیش بینی می‌شود.

پیش از این اعلام شده بود مجموعه سینمایی "گرگ و میش" شامل چهار فیلم است اما طولانی بودن کتاب 900 صفحه‌ای "گرگ و میش : پس از طلوع" نوشته استفنی مه یرز که فیلم از آن اقتباس می‌شود تهیه‌کنندگان را بر آن داشته تا این کتاب را در دو قسمت ارائه کنند.

فیلمبرداری این دو فیلم به صورت متوالی از پاییز امسال آغاز می‌شود اما زمان اکران پنجمین و آخرین فیلم هنوز اعلام نشده است. دو قسمت اول " گرگ و میش" در مجموع 1/1 میلیارد دلار در اکران جهانی فروخت.