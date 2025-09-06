مجمع سالیانه هیئت بولینگ و بیلیارد همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان همدان میزبان رویدادی مهم برای جامعه بولینگ و بیلیارد استان بود؛ مجمع سالیانه هیئت این رشته‌ها با حضور نایب رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مدیرکل ورزش و جوانان استان، رئیس هیئت، مسئولان کمیته‌ها، مربیان، داوران و جمعی از ورزشکاران برگزار شد.

گزارش عملکرد؛ مروری بر یک سال تلاش

در ابتدای نشست، علی فتحی گزارشی مفصل از عملکرد سال گذشته ارائه کرد.

وی از برگزاری ۱۲ دوره آموزشی تخصصی برای مربیان و داوران، اجرای طرح‌های استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزبانی موفق مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان خبر داد.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد با اشاره به اینکه ورزش بولینگ و بیلیارد تنها یک سرگرمی نیست بلکه بستری برای پرورش دقت، تمرکز و اعتماد به نفس جوانان است، افزود: ایجاد پایگاه قهرمانی این رشته‌ها در همدان و تجهیز سالن‌های استاندارد از اولویت‌های مهم هیئت در سال جاری خواهد بود.

زیرساخت، شاه‌کلید پیشرفت

در ادامه، علی سلطانی‌پور با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در استان، گفت: همدان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب این رشته‌ها را دارد، اما این امر بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ممکن نیست.

نایب رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد با تاکید بر لزوم فراهم‌کردن سالن‌های مدرن و تأمین تجهیزات استاندارد، عنوان کرد: حمایت از ورزشکاران مستعد و ایجاد انگیزه در نسل جدید، آینده بولینگ و بیلیارد کشور را تضمین می‌کند.

نگاه اداره کل به آینده

علی حقیقی، نیز با بیان اینکه اداره کل پشتیبان کامل برنامه‌های هیئت است، به ضرورت جلب حمایت بخش خصوصی برای توسعه ورزش اشاره کرد: اگر سرمایه‌گذاران محلی و ملی وارد این عرصه شوند، نه‌تنها امکانات رشد خواهد کرد بلکه زمینه اشتغال‌زایی و رونق گردشگری ورزشی نیز فراهم می‌شود.

همدان و افق‌های ملی و بین‌المللی

در بخش پایانی این نشست، رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان همدان ضمن تشریح برنامه‌های آینده هیئت، از طراحی رویدادهای بین‌المللی کوچک در همدان خبر داد و گفت: با استمرار همکاری‌ها، می‌توانیم ورزشکارانی از همدان را در سکوهای بین‌المللی ببینیم.