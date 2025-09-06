وقتی چهار صندلی خالی، قفل بر درهای شورای شهر کرمانشاه زدند!

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: صبح شنبه، دویست و سی و دومین جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر کرمانشاه با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه سال پنجم دوره ششم برگزار شد، اما با حضور تنها هفت عضو از ۱۱ عضو شورا، به دلیل غیبت چهار عضو، جلسه رسمیت پیدا نکرد و روند قانونی انتخاب هیئت رئیسه متوقف شد.

جلسه نخست که قرار بود با دعوت فرمانداری تشکیل شود، پیش از آغاز لغو شد و دومین نشست نیز به دلیل عدم حضور چهار عضو شورا از حد نصاب قانونی خارج شد. سومین جلسه نیز با تکرار همین غیبت‌ها به سرانجام نرسید و روند انتخاب هیئت رئیسه را به بن‌بست کشاند.

چهار عضو غایب این جلسه شورا احسان حیدریان، احسان احسانی، میثم موسوی اجاق و پیمان موسوی بودند؛ غیبت آن‌ها علی‌رغم هشدارهای پیشین دادستان و تأکید فرمانداری کرمانشاه، نشان از کوتاهی برخی اعضا در قبال مسئولیت‌های قانونی و مطالبات شهروندان دارد.

کارشناسان شهری هشدار می‌دهند که استمرار این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به شورای شهر را به شدت کاهش داده و روند خدمت‌رسانی به مردم کرمانشاه را با اختلال مواجه کند.

با توجه به اینکه کرمانشاه هم‌اکنون شهردار ندارد و اداره امور شهری بر عهده سرپرست است، توقف انتخاب هیئت رئیسه شورا مانع معرفی و رأی‌گیری برای شهردار جدید شده و مشکلات حیاتی شهر، از جمله ترافیک، خدمات شهری و پروژه‌های توسعه‌ای، به تعویق افتاده است.

فرمانداری و دادستان کرمانشاه پیش‌تر تأکید کرده بودند که اعضای شورا باید بدون تأخیر و با رعایت قانون، نسبت به تکلیف هیئت رئیسه اقدام کنند، اما غیبت‌های پی‌درپی برخی اعضا، مسیر مدیریت شهری را در بن‌بست مطلق قرار داده است.

غیبت چهار عضو توهین به آرای مردم است

هاشم درویشی، رئیس شورای شهر کرمانشاه، در جلسه پیش از ظهر شنبه شورای شهر که به دلیل عدم حضور چهار عضو به حد نصاب نرسید، و به طور غیر رسمی ادامه یافت؛ با اشاره به اهمیت تشکیل هیئت رئیسه گفت: این جلسه بسیار ضروری است، زیرا حدود نیمی از دوره سرپرستی شهرداری سپری شده و تشکیل هیئت رئیسه جدید پیش‌نیاز تعیین شهردار است.

‌

وی افزود: علیرغم تأکید شخص دادستان و دستورات قانونی در جلسات پیشین، چهار عضو شورا حضور نیافتند. اعتقاد من این است که این اقدام توهین به آرای مردم است و باعث توقف تمامی طرح‌ها، لوایح و حتی تأمین اعتبار مالی شهردار می‌شود.

هاشم درویشی ضمن عذرخواهی از مردم کرمانشاه ادامه داد: به عنوان یک عضو کوچک از حقوق مردم عذرخواهی می‌کنم و جای دوستانی که حضور نیافته‌اند، این معذرت را تقدیم مردم می‌کنم. امیدواریم دستگاه‌های نظارتی با قاطعیت وارد شده و از اختیارات قانونی خود برای پیگیری موضوع استفاده کنند.

رئیس شورای شهر همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور تأکید کرد: ما امروز با دشمنی مسلح و شرایط امنیتی روبه‌رو هستیم و تأخیر در اداره امور شهری می‌تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین از دستگاه‌های نظارتی تقاضا داریم نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

هاشم درویشی در پایان خطاب به رسانه‌ها و مردم گفت: امیدواریم با حضور تمام اعضا و رعایت قانون، مسیر قانونی برای انتخاب هیئت رئیسه و تعیین شهردار جدید هر چه سریع‌تر باز شود تا خدمت‌رسانی به مردم کرمانشاه دچار وقفه نگردد.

عدم حضور چهار عضو، جلسه شورای شهر کرمانشاه را به رسمیت نرساند

سید جلال موسوی، نماینده فرمانداری در شورای شهر کرمانشاه، در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به سابقه جلسات فوق‌العاده پیشین گفت: در جلسات قبلی تأکید شد که موضوع به هیئت حل اختلاف گزارش خواهد شد. با توجه به اینکه این جلسه هم نیز به حد نصاب نرسید، موضوع توسط فرماندار به هیئت حل اختلاف و نظارت بر عملکرد شوراهای استان گزارش می‌شود و منتظر بررسی و نتیجه هستیم.

وی افزود: همان‌طور که رئیس شورای شهر فرمودند، آقای دادستان در جلسه روز چهارشنبه تأکید بر برگزاری این جلسه داشتند و به همین دلیل دعوتنامه برای اعضا ارسال شد. با این حال، جلسه امروز نیز به دلیل عدم حضور چهار عضو رسمیت نیافت و به صورت غیررسمی ادامه یافت.

سید جلال موسوی با اشاره به روند قانونی و ضرورت تعیین تکلیف هیئت رئیسه گفت: این جلسات برای تعیین هیئت رئیسه و فراهم کردن امکان انتخاب شهردار جدید اهمیت دارد و پیگیری موضوع توسط هیئت حل اختلاف برای تحقق این هدف ضروری است.

وی در پایان ضمن تشکر از همکاری اعضای حاضر و دستگاه‌های نظارتی افزود: امیدواریم نتیجه بررسی هیئت حل اختلاف هرچه سریع‌تر مشخص شود تا مسیر قانونی برای تصمیم‌گیری‌های شهری باز شود و اداره امور شهر کرمانشاه با وقفه مواجه نگردد.

غیبت برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه توهین به سیستم نظارتی است

سید حجت موسوی اجاق، نماینده شورای شهر کرمانشاه در جلسه پیش از ظهر شنبه که با عدم حضور چهار تن از اعضای شورا، غیررسمی برگزار شد؛ ضمن تبریک مناسبت‌های پیش رو، درباره وضعیت برگزاری جلسات شورای شهر و غیبت برخی اعضا اظهار کرد: در جلسه‌ای که در دادستانی و با حضور اعضای شورای تأمین برگزار شد، دادستان محترم به عنوان مدعی العموم چندین بار تأکید کردند که با متخلفین برخورد قاطع خواهند کرد.

موسوی اجاق ادامه داد: علت اصلی تأخیر و بی‌نتیجه ماندن جلسات، عدم برخورد سیستم‌های نظارتی و هیئت حل اختلاف با اعضای غایب است و این اقدام در سنوات قبل هم مشاهده شده است.

‌

وی تصریح کرد: غیبت اعضا، نه حق فردی بلکه حق عمومی مردم را تضییع می‌کند و در واقع توهین به شورای تأمین و سیستم نظارتی استان است.

وی با تأکید بر نقش مدعی العموم افزود: ما نمایندگان مردم به طور شخصی خواستار ورود دستگاه قضائی برای پیگیری موضوع هستیم و انتظار داریم وعده‌ها و تأکیدهای دادستان در کوتاه‌ترین زمان عملی شود تا حق مردم ضایع نشود.

موسوی اجاق در پایان اظهار امیدواری کرد: این اقدام به نفع مردم و در راستای تقویت انسجام و وحدت در جامعه باشد و گفت: به برکت ایام هفته وحدت امیدواریم شاهد همکاری و تعامل اعضای شورا و دستگاه‌های نظارتی برای پیشبرد امور شهری باشیم.

غیبت‌های تکراری اعضا، اعتماد عمومی را نشانه گرفته است

با توجه به تکرار غیبت برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه و ناتوانی در برگزاری جلسات قانونی، کارشناسان و مسئولان حاضر تأکید می‌کنند که این بی‌تفاوتی و کوتاهی برخی اعضا نه تنها تضییع حق عمومی مردم است، بلکه عملاً به سیستم نظارتی و هیئت حل اختلاف استان بی‌احترامی می‌کند.

توقف پی‌درپی جلسات شورای شهر، عدم تشکیل هیئت رئیسه و تأخیر در انتخاب شهردار، مدیریت شهری کرمانشاه را در بن‌بست مطلق قرار داده و پیامدهای امنیتی، اجتماعی و مدیریتی قابل توجهی برای شهروندان به همراه دارد.

روند تکراری غیبت اعضا، حتی پس از هشدارهای مکرر دادستان و تأکید فرمانداری، نشان می‌دهد برخی اعضای شورا اصول اولیه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به مردم را رعایت نمی‌کنند و با این رفتار، اعتماد عمومی به شورای شهر به شدت آسیب دیده است. ‌