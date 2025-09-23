خبرگزاری مهر – گروه استانها: صبحی پر از انتظار اما بینتیجه برای مدیریت شهری کرمانشاه رقم خورد. چهارمین جلسه فوقالعاده شورای شهر که قرار بود گره تعیین هیئت رئیسه را باز کند، باز هم به در بسته خورد و بدون نتیجه پایان یافت.
این جلسه که صبح سهشنبه با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه جدید برنامهریزی شده بود، به دلیل غیبت چهار عضو شورا به حد نصاب قانونی نرسید. احسان حیدریان، سید میثم موسوی اجاق، سید پیمان موسوی و احسان احسانی چهار عضوی بودند که غیبت آنها مانع برگزاری جلسه شد. پیش از این نیز نخستین جلسه با دستور فرماندار لغو شده و دومین و سومین جلسه به دلیل عدم حضور همین تعداد از اعضا ناکام مانده بود.
این در حالی است که شهرداری کرمانشاه همچنان با سرپرست اداره میشود و طبق قانون، شورای شهر تنها مدت محدودی برای انتخاب شهردار جدید فرصت دارد. اکنون نیمی از این مهلت قانونی گذشته و ادامه این تعلل نگرانیهای فراوانی را در میان شهروندان و فعالان شهری درباره آینده مدیریت کرمانشاه ایجاد کرده است.
دادستان کرمانشاه نیز طی روزهای گذشته نسبت به غیبتهای پیاپی اعضای شورا هشدار داده و حتی جلساتی برای تذکر و پیگیری قانونی این موضوع برگزار کرده است.
انتخاب هیئت رئیسه جدید، مقدمهای مهم برای تعیین تکلیف شهردار و تصمیمات کلیدی شورای شهر است و تداوم این غیبتها میتواند فرآیند تصمیمگیری در مدیریت شهری را بیش از پیش با تأخیر مواجه کند؛ تأخیری که نهتنها روند خدمات شهری را مختل میکند، بلکه اعتماد عمومی به عملکرد شورا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس اعلام رئیس شورا، اعضای غایب این جلسه شامل سید احسان احسانی، سید میثم موسوی اجاق، احسان حیدریان و سید پیمان موسوی بودند.
غیبت برخی اعضای شورای شهر به اعتماد مردم لطمه میزند
هاشم درویشی رئیس شورای شهر کرمانشاه در این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، غیبتهای مکرر برخی اعضا را توهین به جایگاه شهدا و بیاعتنایی به مسئولیتهای قانونی شورا دانست.
وی ضمن تبریک این ایام به خانواده معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران یادآور شد: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردانی است که از جان گذشتند تا امروز ما بتوانیم در آرامش، جلسات شورای شهر را برگزار کنیم. عدم حضور در چنین جلساتی بیتوجهی به خون پاک شهدا و پشت کردن به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
درویشی با اشاره به شرایط حساس شهر کرمانشاه و لزوم تصمیمگیری فوری برای انتخاب شهردار گفت: بیش از نیمی از مهلت قانونی انتخاب شهردار سپری شده و شهرداری همچنان با سرپرست اداره میشود. این غیبتها به طور مستقیم بر مدیریت شهری و معیشت مردم تأثیر میگذارد و هیچ بهانهای برای این کمکاری پذیرفتنی نیست.
وی در سخنان خود با یادآوری رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در روزهایی که دشمن بعثی با حمایت قدرتهای جهانی قصد تجزیه ایران را داشت، ملت ما با اتحاد و ایستادگی پیروز شد. امروز نیز ما موظفیم با همان روحیه ایثار، به وظایف قانونی خود عمل کنیم. غیبت از جلسات شورا، خیانت به آرای مردمی است که با امید به خدمت، به ما رأی دادهاند.
رئیس شورای شهر کرمانشاه همچنین با اشاره به مشکلات شهروندان، از جمله توقف طرحهای عمرانی و لوایح شهری به دلیل تعلل شورا، تأکید کرد: هر روز تأخیر در تصمیمگیری شورا به معنای عقبماندن پروژههای عمرانی، افزایش هزینههای مردم و لطمه به اعتماد عمومی است. مردم باید بدانند چه کسانی امروز به وظایف قانونی خود پشت کردهاند.
درویشی خطاب به دستگاههای نظارتی و قضائی هشدار داد: پس از چندین جلسه عادی و فوقالعاده که به دلیل غیبت برخی اعضا لغو شده، دیگر جای اغماض نیست. این موضوع مصداق تخلف قانونی است و از نهادهای قضائی و نظارتی میخواهیم قاطعانه با متخلفان برخورد کنند. هر مسئول یا نهادی که در این زمینه کوتاهی کند، در پیشگاه خداوند شریک این تخلف خواهد بود.
وی در پایان از رسانهها خواست بدون ملاحظه اخبار این جلسات را به اطلاع مردم برسانند و افزود: اصحاب رسانه یار دوازدهم شورا هستند و نقش مهمی در انتقال واقعیتها به افکار عمومی دارند. مردم حق دارند بدانند چه کسانی با غیبتهای پیاپی، خدمت به شهر را به تأخیر انداختهاند.
علت عدم برخورد با اعضای متخلف شورای شهر چیست؟
سید حجت موسویاجاق عضو شورای شهر کرمانشاه نیز در این جلسه پس از گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با ابراز نگرانی از تداوم تعطیلی جلسات گفت: به عنوان یک عضو شورا و یک شهروند، ناامید شدهام از بس جلسات یکی پس از دیگری مختل میشود و روند کار شهر و شهرداری متوقف مانده است. اگر بخواهم گلهای داشته باشم، متوجه اعضای متخلف نیست، بلکه متوجه دستگاههای نظارتی و قضائی است که با ترک فعل و عدم برخورد با این تخلفها، قصوری کمتر از متخلفان ندارند.
موسویاجاق با استناد به قانون تصریح کرد: ماده ۹۲ قانون به صراحت اعلام کرده حتی یک جلسه که مانع از تشکیل جلسات و روند کار شود، میتواند منجر به سلب عضویت شود. با این حال هیچ تحرکی از سوی هیئت حل اختلاف، استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاه قضائی دیده نمیشود. چرا باید شاهد این سکوت باشیم، در حالی که قانون صراحت دارد و وظیفه قانونی بر عهده مسئولان است.
وی خطاب به استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و مسئولان قضائی استان گفت: جناب دکتر حبیبی استاندار محترم، شما هر روز در جریان زحمات و مشکلات شهر هستید، چرا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد. آقایان نمایندگان مجلس که عضو هیئت حل اختلاف هستید، وظیفه قانونی شما چیست. جناب مدیرکل دادگستری و نماینده دستگاه قضائی در هیئت حل اختلاف، آقای دادستان که حتی جلسه برگزار کردید و هشدار دادید، چرا هیچ نتیجهای حاصل نشده است.
موسویاجاق با اشاره به پروندههای مطرح در شهرداری افزود: کاری به درستی یا نادرستی مباحث اخیر ندارم، آنها مسیر قضائی خود را طی خواهند کرد. سخن من درباره صرفاً عدم حضور در جلسات است که باعث توقف عملیات مالی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهرداری میشود. این عمل خود مصداق فساد است و همراهی با آن، فسادزاتر. کسانی که در جایگاه مسئولیت هستند و با سفارش یا سکوت باعث تداوم این وضعیت میشوند، به مردم و قانون خیانت میکنند.
وی با لحنی انتقادی خطاب به وزارت کشور ادامه داد: وزیر کشور و معاونان او چرا نسبت به این وضعیت بیتفاوت هستند. اگر استان توان برخورد ندارد، حداقل از تهران کمک بگیرید. حتی پیشنهاد میکنم از استانداران استانهای همجوار مانند همدان، کردستان، ایلام یا لرستان بخواهید برای کمک و مشاوره وارد عمل شوند، چرا که در کرمانشاه هیچ اقدام مؤثری انجام نمیشود و متخلفان هر روز گستاختر میشوند.
این عضو شورای شهر با اشاره به آستانه هفته دفاع مقدس تأکید کرد: این بیتفاوتی و تعلل، توهین به خون شهداست. این توهین فقط از سوی خاطیان نیست، بلکه کسانی که اختیار برخورد دارند و استفاده نمیکنند نیز در این بیاحترامی شریک هستند. خانوادههای شهدا و جانبازان با همه رنجهایشان، حافظ این نظام بودهاند و امروز وظیفه ما اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم است.
موسویاجاق در پایان خطاب به رسانهها گفت: شما زبان مردم هستید و باید این اتفاقات را بیپرده به جامعه منتقل کنید. مردم بدانند چه کسانی با غیبتهای مکرر و چه دستگاههایی با ترک وظایف قانونی، روند اداره شهر را مختل کرده و به اعتماد عمومی لطمه زدهاند.
تکرار غیبت برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه، چهارمین جلسه فوقالعاده شورا را نیز به بنبست کشاند و همچنان تکلیف مدیریت شهری و انتخاب شهردار در هالهای از ابهام باقی مانده است. آنچه امروز بیش از هر چیز موجب نگرانی شهروندان شده، نهتنها بیاعتنایی اعضای غایب به مسئولیتهای قانونی، بلکه سکوت و تعلل دستگاههای نظارتی و قضائی در برخورد با این تخلف آشکار است؛ موضوعی که به تعبیر رئیس شورا و برخی اعضا، ضربهای مستقیم به اعتماد عمومی و مانعی جدی در مسیر خدمات شهری محسوب میشود. خبرگزاری مهر در این زمینه مطالبه جدی دارد که استاندار، هیئت حل اختلاف، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت به وظیفه قانونی خود عمل کرده و مانع ادامه این روند فرسایشی شوند؛ چرا که تأخیر در تصمیمگیری شورا، به معنای عقبماندن پروژههای عمرانی، ایجاد هزینههای سنگین برای شهروندان و تضعیف سرمایه اجتماعی در کرمانشاه خواهد بود.
