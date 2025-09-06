  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

پوتین: روسیه در تولید موتور هواپیما و موشک جزو ۵ کشور برتر دنیاست

رئیس جمهور روسیه گفت که این کشور با وجود تحریم‌ها جزو پنج کشور پیشرو جهان در توسعه و تولید موتورهای هواپیما و موشک قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت که مسکو در میان پنج کشور پیشرو جهان در توسعه و تولید موتورهای هواپیما و موشک قرار دارد.

وی که در نشستی در منطقه سامارا درباره صنعت موتور سازی شرکت کرده بود، گفت: مایلم تأکید کنم که روسیه چه در دوران شوروی و چه امروز، در میان پنج کشور پیشرو جهان در توسعه و تولید موتورهای هواپیما و موشک قرار دارد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تأکید کرد که فرآیند جایگزینی موتورهای وارداتی در بالگردهای «آنسات» و هواپیماهای «سوپر جت» تکمیل شده است.

    • ذوالفقار شریفی ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      انصافا من همیشه از گزارشات شما استفاده نموده وبه نوعی به اگاهیم افزوده می‌شود.مع الذالک خواهشمند است ازپروژه های راهی وتونل وپل که در شمال کشور عزیزمان توسط روسیه تکمیل می‌شود گزارش تهیه بفرمایید متشکرم

