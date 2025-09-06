پوتین: روسیه در تولید موتور هواپیما و موشک جزو ۵ کشور برتر دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت که مسکو در میان پنج کشور پیشرو جهان در توسعه و تولید موتورهای هواپیما و موشک قرار دارد.

وی که در نشستی در منطقه سامارا درباره صنعت موتور سازی شرکت کرده بود، گفت: مایلم تأکید کنم که روسیه چه در دوران شوروی و چه امروز، در میان پنج کشور پیشرو جهان در توسعه و تولید موتورهای هواپیما و موشک قرار دارد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تأکید کرد که فرآیند جایگزینی موتورهای وارداتی در بالگردهای «آنسات» و هواپیماهای «سوپر جت» تکمیل شده است.