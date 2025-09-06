به گزارش خبرنگار مهر، رحمان ابراهیمی ظهر شنبه در آئین بازگشایی کتابخانه ولایت گناوه پس از بازطراحی، تعمیرات اساسی و تجهیز با امکانات جدید، با قدردانی از تلاش‌های انجام شده گفت: هر اقدامی که در یک شهرستان صورت می‌گیرد، به سود مردم همان منطقه است و اگر مسئولان محلی همچون فرمانداری، شهرداری و شورای شهر در این مسیر مشارکت کنند، خدمات ارزشمندی به شهروندان ارائه خواهد شد.

مدیرکل توسعه کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور استان بوشهر را از استان‌های پیشرو در حوزه بازطراحی کتابخانه‌ها دانست و افزود: امیدواریم این کتابخانه با رفع نواقص موجود همچون تجهیزات و سالن جلسات، به الگویی موفق در ارائه خدمات کتابخانه‌ای تبدیل شود.

بازطراحی کتابخانه گناوه نماد جسارت و گامی در توسعه فرهنگی است

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در این مراسم گفت: اجرای پروژه بازطراحی کتابخانه گناوه نشانه جسارت و روحیه پیشرو بودن تیم اجرایی است. به‌رغم برخی محدودیت‌ها، این اقدام گام مهمی در توسعه فرهنگی شهرستان محسوب می‌شود.

مجید خدابخش، با اشاره به اینکه این مجموعه به‌عنوان کتابخانه مرکزی گناوه اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: چنین پروژه‌ای می‌تواند نقطه عطفی برای ارتقای خدمات فرهنگی باشد و امیدواریم با ادامه این مسیر، شاهد گام‌های بزرگ‌تری در آینده باشیم.