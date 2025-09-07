به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بدنآرا صبح یکشنبه در نشست انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان آستانهاشرفیه که در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت دانش در توسعه جوامع اظهار کرد: جهان امروز، جهان دانش است نه تجربه صرف. بدون همراهی با دانش روز، پیشرفت ممکن نیست و دچار سردرگمی خواهیم شد.
وی افزود: سرزمین ما غنی است و حق مردم آن است که از فضای مطالعاتی گسترده و عادلانه بهرهمند شوند، توسعه زیرساختهای مطالعاتی، بهسازی کتابخانههای شهری و روستایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای گسترش عدالت فرهنگی از ضروریات امروز است.
معاون اداره کل کتابخانههای عمومی گیلان، کتابخانههای مدرن را پایگاههای اجتماعی توسعهیافته دانست و گفت: این کتابخانهها نه تنها محل مطالعه بلکه کانون بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هستند.
بدنآرا با بیان اینکه در کشورهای توسعهیافته مردم برای مطالعه در صف میایستند، تأکید کرد: انتظار داریم کتابخانههای استان خدمات شایسته و درخور شأن مردم ارائه دهند.
وی وضعیت شهرستان آستانهاشرفیه را در میان ۱۷ شهرستان استان گیلان، رتبه دوازدهم اعلام کرد و افزود: با وجود تلاشها، هنوز در برخی محلات کتابخانه وجود ندارد که راهاندازی کتابخانههای سیار میتواند راهکار مؤثری برای دسترسی بهتر در مناطق کمبرخوردار باشد.
بدنآرا از برنامهریزی برای بهسازی کتابخانههای هدف استان خبر داد و گفت: بخش کودک برخی کتابخانههای شهرستان بهسازی شده و کتابخانه دهنهسر به عنوان کتابخانه روستایی هدف بهسازی قرار گرفته است.
وی همچنین به ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که میتواند به توسعه کتابخانهها کمک کند و افزود: برگزاری جشنواره کتاب با برنامههای فرهنگی متنوع، در ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای دانش عمومی و تقویت پیوندهای اجتماعی نقش مهمی دارد.
نظر شما