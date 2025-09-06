به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، تفاوت افزایش مستمری و متناسب‌سازی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ برای بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مستمری، با جمع کل خالص پرداختی بالغ بر ۲۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان محاسبه شده و طبق پیگیری صورت گرفته از سازمان تأمین اجتماعی، معوقات مستمری‌بگیران مشمول در سه نوبت و تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهد شد.