معرفی ۶ دستگاه برتر استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی

اراک- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: ۶ دستگاه برتر این استان در راستای ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی و بهبود عملکرد آن‌ها در جشنواره شهید رجایی امسال معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی چافی پیش از ظهر شنبه در اولین نشست شورای راهبری تحول اداری استان اظهار کرد: هدف از ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی، شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها و ارتقا کیفیت خدمات به شهروندان است.

وی افزود: این ارزیابی‌ها بر اساس ۵۷ شاخص عمومی و ۵۷۷ شاخص اقتصادی انجام گرفت و در نهایت از میان ۱۳ دستگاه اجرایی استان، دستگاه‌های منتخب در ۶ گروه مختلف شناسایی شدند.

شفیعی چافی تصریح کرد: این ارزیابی‌ها به دستگاه‌ها کمک می‌کند تا با شفافیت بیشتری در مسیر بهبود عملکرد خود گام بردارند و در نهایت رضایتمندی شهروندان را جلب کنند.

وی تاکید کرد: این فرآیند ارزیابی که حدود ۹ ماه به طول انجامید، نشان‌دهنده عزم و اراده دستگاه‌های اجرایی استان برای دستیابی به استانداردهای بالای خدمت‌رسانی و جلب رضایت مردم است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: انتخاب دستگاه‌های برتر در جشنواره شهید رجایی گامی مهم در راستای ارتقا عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تقویت فرهنگ سازمانی در استان است.

وی افزود: در نهایت، ۶ دستگاه برتر استان مرکزی انتخاب شدند که مطابق آن، شرکت گاز استان مرکزی با کسب بالاترین امتیاز در شاخص‌های اساسی و اقتصادی در گروه توسعه زیرساخت‌ها به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

شفیعی چافی ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان مرکزی با کسب بالاترین امتیاز در ارزیابی‌های این گروه، به عنوان دستگاه برتر در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی شناخته شد و اداره کل جهاد کشاورزی استان مرکزی با عملکرد برجسته خود در ارزیابی‌ها، بالاترین امتیاز را در گروه تولیدی و خدماتی کسب کرد.

وی تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی استان مرکزی به‌واسطه عملکرد برجسته در مدیریت امور اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب به مردم، به‌عنوان دستگاه برتر در گروه امور اقتصادی معرفی شد، همچنین، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به لحاظ همکاری مؤثر در تسهیل‌گری و واگذاری زمین برای پروژه‌های زیربنایی، به‌عنوان دستگاه برتر در حوزه توسعه انرژی تجدیدپذیر شناخته شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: در بخش جلب مشارکت‌های عمومی و مردمی‌سازی فعالیت‌های دولت، اداره کل نوسازی و توسعه مدارس استان مرکزی به‌دلیل جذب اعتبارات خیری و اجرای بیشترین پروژه‌های مشارکتی با خیرین، به‌عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

وی گفت: امید است با تداوم این روند و استمرار همکاری‌های بین دستگاه‌های اجرایی، شاهد دستاوردهای قابل توجه و پیشرفت‌های چشمگیر در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی استان مرکزی باشیم.

