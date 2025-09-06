معرفی ۶ دستگاه برتر استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی چافی پیش از ظهر شنبه در اولین نشست شورای راهبری تحول اداری استان اظهار کرد: هدف از ارزیابیهای جشنواره شهید رجایی، شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاهها و ارتقا کیفیت خدمات به شهروندان است.
وی افزود: این ارزیابیها بر اساس ۵۷ شاخص عمومی و ۵۷۷ شاخص اقتصادی انجام گرفت و در نهایت از میان ۱۳ دستگاه اجرایی استان، دستگاههای منتخب در ۶ گروه مختلف شناسایی شدند.
شفیعی چافی تصریح کرد: این ارزیابیها به دستگاهها کمک میکند تا با شفافیت بیشتری در مسیر بهبود عملکرد خود گام بردارند و در نهایت رضایتمندی شهروندان را جلب کنند.
وی تاکید کرد: این فرآیند ارزیابی که حدود ۹ ماه به طول انجامید، نشاندهنده عزم و اراده دستگاههای اجرایی استان برای دستیابی به استانداردهای بالای خدمترسانی و جلب رضایت مردم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی گفت: انتخاب دستگاههای برتر در جشنواره شهید رجایی گامی مهم در راستای ارتقا عملکرد دستگاههای اجرایی و تقویت فرهنگ سازمانی در استان است.
وی افزود: در نهایت، ۶ دستگاه برتر استان مرکزی انتخاب شدند که مطابق آن، شرکت گاز استان مرکزی با کسب بالاترین امتیاز در شاخصهای اساسی و اقتصادی در گروه توسعه زیرساختها به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.
شفیعی چافی ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان مرکزی با کسب بالاترین امتیاز در ارزیابیهای این گروه، به عنوان دستگاه برتر در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی شناخته شد و اداره کل جهاد کشاورزی استان مرکزی با عملکرد برجسته خود در ارزیابیها، بالاترین امتیاز را در گروه تولیدی و خدماتی کسب کرد.
وی تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی استان مرکزی بهواسطه عملکرد برجسته در مدیریت امور اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب به مردم، بهعنوان دستگاه برتر در گروه امور اقتصادی معرفی شد، همچنین، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به لحاظ همکاری مؤثر در تسهیلگری و واگذاری زمین برای پروژههای زیربنایی، بهعنوان دستگاه برتر در حوزه توسعه انرژی تجدیدپذیر شناخته شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی تصریح کرد: در بخش جلب مشارکتهای عمومی و مردمیسازی فعالیتهای دولت، اداره کل نوسازی و توسعه مدارس استان مرکزی بهدلیل جذب اعتبارات خیری و اجرای بیشترین پروژههای مشارکتی با خیرین، بهعنوان دستگاه برتر معرفی شد.
وی گفت: امید است با تداوم این روند و استمرار همکاریهای بین دستگاههای اجرایی، شاهد دستاوردهای قابل توجه و پیشرفتهای چشمگیر در تمامی حوزههای اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی استان مرکزی باشیم.
