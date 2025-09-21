به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: شاخص‌های این جشنواره ابزاری برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی این استان ست و نباید تنها به انتخاب چند دستگاه برتر محدود شود بلکه هدف اصلی، اصلاح مستمر روش‌ها و حرکت به سمت کارآمدی بیشتر است.

وی با اشاره به حضور بیش از ۶۴ دستگاه اجرایی استان مرکزی در ارزیابی‌های جشنواره افزود: برخی دستگاه‌ها به دلیل ضعف در مستندسازی و ارسال به‌موقع اطلاعات، امتیاز کامل را کسب نکردند، در حالی که کیفیت خدمات آنان مطلوب بوده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: جشنواره شهید رجایی فرصتی برای ارزیابی عملکرد، تکریم مدیران و کارکنان صدیق دولت و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی است.

وی ادامه داد: جشنواره شهید رجایی در استان مرکزی همواره با هدف مقایسه خدمات دستگاه‌ها و ایجاد فضای رقابتی برگزار می‌شود و نتایج آن باید مبنای اصلاح و ارتقای بهره‌وری باشد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: برخی شاخص‌های ارزیابی از سوی وزارتخانه‌ها و برخی دیگر در سطح استانی تدوین می‌شود و دستگاه‌ها باید با تحلیل نقاط ضعف و قوت، برنامه سال آینده خود را بهبود بخشند.

وی افزود: اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حال اجرا است، اما ریل‌گذاری برای برنامه‌های بلندمدت در حوزه‌هایی همچون صنعت، محیط‌زیست، آب، انرژی خورشیدی، حمل‌ونقل و مسکن نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیران باید از پشت میز فاصله گرفته و در میدان عمل حاضر شوند

استاندار مرکزی حضور مستقیم مدیران در میدان عمل را ضروری دانست و گفت: مدیری که زمان خود را صرفاً پشت میز بگذراند، از واقعیت‌های میدانی فاصله می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مدیران باید در واحدهای تولیدی، شهرستان‌ها و میان مردم حضور داشته باشند تا بتوانند برنامه‌ریزی کارآمدتری ارائه دهند.

زندیه وکیلی افزود: تأمین انرژی پایدار، به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی تاکید کرد: عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌های مسکن و توجه به ضوابط مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان از دیگر برنامه‌های محوری دولت است که در ارزیابی‌های آتی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

استاندار مرکزی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ دستگاه‌ها مبنای انتخاب برگزیدگان امسال بوده است، ادامه داد: از سال آینده عملکرد مدیران فعلی نیز به‌طور مستقیم مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

وی افزود: هم‌افزایی دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف کلیدی دولت به‌ویژه در حوزه تحول‌گرایی، کارآمدسازی نظام اداری، مردم‌محوری و شفافیت عملکرد، مورد تاکید است.