به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم سلیمی مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، امروز (شنبه، ۱۵ شهریور) در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری لجستیکی بین راه‌آهن و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، اظهار کرد: ریشه حرکتی لجستیک در همه کشورها راه‌آهن است، اما در ۴۰ سال گذشته غفلت بزرگی در موضوع لجستیک را شاهد بودیم.

وی افزود: جهان در ترسیم راهبرد حرکت لجستیکی و نظام بازرگانی خود، بیش از ۶۳ درصد رشد اقتصادی خود را از لجستیک به دست می‌آورد. مطابق برنامه‌ریزی کشورهای پیشرفته، در دهه آینده بیش از ۹۳ درصد اشتغال‌شان از محل لجستیک و نظام تجاری بازرگانی ترسیم شده است.

سلیمی خاطرنشان کرد: در حالی ایران در بین ۱۳۱ کشور جهان رتبه ۱۲۵ را از لحاظ شاخص لجستیک دارد که رتبه ما در کیفیت زیرساخت ۸۳، در فرایندهای گمرکی ۱۰۲، در خدمات حمل و نقل بین‌المللی ۱۱۱، خدمات لجستیکی ۱۲۴ و زمان ترخیص کالاها ۱۱۰ است و تا زمانی که نگرش کشور در جایگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم گیر درست نشود، هر روز غفلت‌ها در این حوزه افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در پایان گفت: اکنون مقرر است در تعاملی مشترک همه ابزارها و ساختگاه‌های مرتبط با لجستیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی و اقتصاد به دور یکدیگر جمع شده و تحت عنوان «فدراسیون لجستیک» به فعالیت بپردازند و در این راستا شرکت انبارهای عمومی گمرک و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی حرکتی لجستیک کشور مشخص شده‌اند.