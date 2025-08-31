به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر کاری خود به روسیه، از سامانهها و فناوریهای مورد استفاده در خطوط بارگیری و تخلیه بندر سنپترزبورگ بازدید کرد. هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک با فناوریهای نوین بارگیری و تخلیه، توسعه همکاریهای حملونقلی و بررسی ظرفیتهای بندری در مسیر کریدور بینالمللی شمال - جنوب عنوان شد.
وی در جریان این بازدید، عملکرد سامانههای خودکار تخلیه و بارگیری کانتینر، خطوط ریلی داخلی بندر، نحوه استقرار کانتینر بر روی کامیون و تریلر، تجهیزات ایکسری، باسکول و بخشهای گمرکی را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه، ذاکری در نشستی با مسئولان بندر و راهآهن سنپترزبورگ به معرفی ظرفیتها و زیرساختهای دو بندر ریلپایه شهید رجایی و امام خمینی پرداخت و پیشنهادهایی در زمینه گسترش همکاریهای حملونقل کانتینری ارائه کرد. این نشست با تمرکز بر توسعه تبادلات تجاری در مسیر کریدور شمال - جنوب، بررسی راهکارهای احیای حملونقل ریلی و ارتقای سطح هماهنگیهای دو کشور در حوزه لجستیک و حملونقل بینالمللی برگزار شد.
بندر سنپترزبورگ بهعنوان یکی از بنادر مهم روسیه، دارای محوطه کانتینری به وسعت ۹۰ هکتار و چهار اسکله فعال است که امکان پهلوگیری کشتیهایی با عمق حداکثر ۱۱ متر را فراهم میکند. فعالیتهای تخلیه و بارگیری در این بندر تحت نظارت شرکت «گلوبال پورت» انجام میشود؛ شرکتی که زیرمجموعه هلدینگ «دِلو» بوده و از سه شرکت «پکت»، «اوستو شسکی» و «پترو اسپورت» تشکیل شده است.
ترمینال نخست این بندر در اختیار شرکت «پکت» قرار دارد و بهطور میانگین سالانه حدود یک میلیون کانتینر در آن پردازش میشود.
از سال ۲۰۲۲ نیز فناوریهای جدیدی در این بندر به کار گرفته شده که از جمله آنها میتوان به بهرهگیری از کانتینرهای فلهبر ویژه با مکانیزم تخلیه اختصاصی در انبار کشتی اشاره کرد. همچنین، خطوط ریلی بندر شامل ۶ مسیر اصلی است که بهطور همزمان ۳ خط آن در سایت کانتینری فعال هستند. طول معمولی قطارها نیز بین ۵۷ تا ۷۱ واگن متغیر است.
