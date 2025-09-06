وقوع ۲۲ حادثه در استان تهران طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران با اشاره به گزارش عملیات یک‌هفته اخیر اظهار کرد: از تاریخ ۸ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۲ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست که شامل ۷ حادثه ترافیکی، ۵ حادثه کوهستان، ۸ مورد مراجعه حضوری، یک مورد فوریت پزشکی و یک مورد تجمعات انبوه بوده است.

وی افزود: در این حوادث ۱۰۵ نیروی عملیاتی در قالب ۲۸ تیم با استفاده از ۵ دستگاه خودروی عملیاتی و ۷ دستگاه آمبولانس خدمات لازم را ارائه دادند. در مجموع ۶۸ نفر حادثه‌دیده گزارش شد که از این تعداد ۶۲ نفر مصدوم شدند و خوشبختانه فوتی در صحنه نداشتیم.

رضایی ادامه داد: از میان مصدومان، ۴۶ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۸ نفر نیز جهت دریافت خدمات تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در پایان تأکید کرد: عملکرد به‌موقع تیم‌های عملیاتی و استفاده از تجهیزات تخصصی نقش مهمی در تسریع امدادرسانی و کاهش خسارات جانی داشته است.