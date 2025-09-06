سپاه همواره نیروی پیشگام در ایجاد امنیت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه کربلا افزود: در شرایط بحرانی، همبستگی نیروهای مختلف از جمله سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، دستگاه قضائی، شورای تأمین استان و دیگر نهادهای اجرایی موجب حفظ امنیت و توسعه پایدار استان‌ها می‌شود.

وی به ویژه از امنیت پایدار ایجاد شده در جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن بر حفظ نظم عمومی و بهبود شرایط اقتصادی در استان سخن گفت و اشاره کرد: نیروهای نظامی و انتظامی در ایجاد امنیت و پایداری در زمان‌هایی که تهدیدات مختلف استان را فراگرفته بودند، نقشی کلیدی ایفا کردند.

توسعه پایدار و تقویت ظرفیت‌ها اولویت اصلی من است

سردار موحد اولین اولویت را تداوم روند توسعه پایدار و متوازن در استان ذکر و تأکید کرد: امنیت و اقتدار سپاه باید در خدمت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استان قرار گیرد و این مهم از طریق همکاری نزدیک با دیگر نهادها و مقامات محلی انجام خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سپاه همواره به عنوان نیرویی پیشگام در ایجاد امنیت و پایداری در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی عمل کرده است و و متعهد است که این مسیر را ادامه دهد.

وی با تقدیر از زحمات سردار مسلمی فرمانده قبلی سپاه کربلا افزود: وی در طول مدت مسئولیت خود در سپاه کربلا، اقدامات برجسته‌ای در تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات داخلی داشت و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه که استان تحت تهدیدهای مختلف قرار گرفت، نقش اساسی در همبستگی نیروهای مختلف ایفا کرد و از آن زمان تاکنون بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی و امنیتی استان به بهره‌برداری رسید.

سردار موحد در ادامه تأکید کرد: نقش سپاه و نیروهای بسیج در ایجاد امنیت نرم و پایدار در سطح استان، زمینه‌ساز موفقیت‌های بعدی بوده است و این اقدامات سبب افزایش اعتماد عمومی و امید مردم به نظام و ارگان‌های دولتی شده است.

در این مراسم از تلاش‌های سردار سیاوش مسلمی فرمانده سابق سپاه کربلا تقدیر شد.