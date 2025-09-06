  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری به بهره‌برداری رسید

نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری به بهره‌برداری رسید

نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری با هدف استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری در آئینی با حضور وزیر دادگستری به بهره‌برداری رسید. نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری در دولت وفاق، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با هدف استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر به سرانجام رسیده است.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومانی، ۲۵ درصد از نیاز برق وزارت دادگستری را تأمین می‌کند.

نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک وزارت دادگستری با توان تولیدی ۹۱.۵ کیلو وات متشکل از ۱۵۰ عدد پنل ۶۱۰ واتی با تکنولوژی TOPCON و تهیه شده از شرکت‌های دانش بنیان داخلی است که تولید انرژی الکتریکی تولیدی سالیانه آن ۱۴۷۱۰۵ کیلووات ساعت است.

کد خبر 6581082
مهدیه حسن نائینی

