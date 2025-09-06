جنگنده های اسرائیلی برج مسکونی السوسی را با خاک یکسان کردند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات ددمنشانه خود به شهر غزه، هشدار تخلیه چند برج دیگر را صادر کرد.

ارتش این رژیم دستور تخلیه ساکنان برج های الرویا و السوسی در شهر غزه را قبل از حمله به آنها صادر کرده است.

همزمان الجزیره گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی برج مسکونی السوسی در مقابل مقر آنروا در محل تل الهوی در جنوب غرب شهر غزه را هدف قرار داده و آنرا ویران کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما اندکی قبل یک ساختمان چند طبقه را هدف قرار دادیم که حماس از آن استفاده می کرد. حماس در این ساختمانی که آنرا هدف قرار دادیم ابزارهای جمع آوری اطلاعات و مراکز رصد نظامیان ما کارگذاشته بود.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی از شهادت هشت نفر و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی به منزلی در شیخ رضوان در شمال شهر غزه خبر دادند.

همزمان منابع پزشکی اعلام کردند که در حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا این لحظه ۲۱ فلسطینی به شهادت رسیدند. ۱۳ نفر از این افراد در حملات به شهر غزه شهید شدند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ نفر دیگر به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه به شهادت رسیدند که در میان آن‌ها یک کودک نیز دیده می‌شود.

با این گزارش، مجموع قربانیان سوءتغذیه در غزه به ۳۸۲ شهید رسیده است که ۱۳۵ نفر از آن‌ها کودک هستند.

همچنین از زمان اعلام شاخص IPC (اعلام قحطی در غزه) تاکنون ۱۰۴ مورد شهادت بر اثر سوءتغذیه ثبت شده است که ۲۰ کودک در میان آن‌ها هستند.