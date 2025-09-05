بهانه های دروغین اشغالگران برای حملات به برج های غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش در جریان حملات اسرائیل به برج مسکونی در منطقه انصار در غرب شهر غزه شماری از فلسطینی ها زخمی شدند.

از سوی دیگر در حالی که ارتش اشغالگر مدعی است که ساختمان هایی که هدف حمله قرار می دهد از سوی حماس مورد استفاده قرار می گیرد، منابع وابسته به برج مشتهی در شهر غزه که دقایقی قبل از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت، اعلام کردند: اشغالگران دروغ می گویند و هیچ تجهیزات امنیتی در این برج نیست و فقط آوارگان در آن هستند.

عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس نیز ادعاهای اشغالگران درباره حملات به برج های مسکونی را بی اساس دانست و گفت: اینکه دشمن مدعی استفاده حماس از برج های مسکونی در شهر غزه است بی اساس و دروغ و توجیهی برای حملاتش به مناطق مسکونی و ویرانی شهر غزه است. اینها بهانه های واهی و دروغی آشکار هستند و هدفش سرپوش گذاشتن بر جنایات شنیع علیه غیرنظامیان و تداوم نسل کشی و ویرانگری در غزه است.

همزمان ارتش اشغالگر اعلام کرد که ساختمان های و برج های بیشتری را در غزه هدف قرار خواهد داد.