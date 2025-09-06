به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: «هفته وحدت» یک پیام جهانی است؛ هفته‌ای که یادآور میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) است؛ پیامبری که رسالت او تنها برای گروهی خاص نبود، بلکه برای همه بشریت بود. او رحمت است نه تنها برای همه مسلمانان، بلکه حتی برای غیرمسلمانان.

استاندار خراسان رضوی افزود: فلسفه هفته وحدت آن است که مسلمانان، در عین تفاوت‌های مذهبی، بر محور مشترک یعنی توحید، نبوت و قبله واحد، همدل و همراه باشند. اگر امروز در مشهد از وحدت سخن می‌گوییم، باید تأسی کنیم به صاحب بارگاه نورانی امام رضا (ع) به عنوان مبدع گفت‌وگوی علمی بین ادیان در تاریخ اسلام. مناظرات آن حضرت با بزرگان ادیان در مرو از یهود و مسیحی تا زرتشتی و حتی پیروان مکاتب فلسفی نشان داد که اسلام دینی است مبتنی بر عقل، استدلال و احترام.

وی تصریح کرد: روش امام رضا (ع) این بود که همواره به سخنان گوش فرا می‌دادند، استدلال می‌فرمودند و سپس پاسخ می‌دادند. این همان روشی است که ما مسلمانان نیز امروز برای همزیستی و هم‌افزایی، به شدت به آن نیازمندیم. مشهد و استان خراسان رضوی، به برکت وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، ظرفیت آن را دارد که پایتخت گفت‌وگوی بین مذاهب اسلامی و ادیان الهی و ابراهیمی در کشور و منطقه باشد؛ چرا که هر سال میلیون‌ها زائر از سراسر ایران و جهان اسلام به این استان و این شهر مشرف می‌شوند و در میان آنان، شیعه و سنی، عرب و عجم، ترک و فارس، همه یک‌صدا و یک‌دل بر آستان رضوی گرد هم می‌آیند.

مظفری ادامه داد: این فرصت کم‌نظیر، ظرفیتی برای نشان دادن این حقیقت است که اسلام در ذات خود دین وحدت و رحمت است. حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان باید با برگزاری نشست‌های علمی مشترک، همایش‌های ملی و حتی بین‌المللی، گفت‌وگو بین مذاهب را ترویج کنند و پیام وحدت را به گوش جهانیان برسانند.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: خراسان رضوی می‌تواند و باید الگوی همزیستی باشد. تاریخ این خطه گواه آن است که شیعه و سنی در کنار هم، تمدنی عظیم بنیان نهاده‌اند. حوزه‌های علمیه اهل سنت در تایباد، تربت‌جام، خواف، باخرز و سایر شهرستان‌ها، در کنار حوزه‌های علمیه مشهد، سبزوار، قوچان، نیشابور و دیگر شهرها، قرن‌هاست چراغ علم و دانش را روشن نگه داشته‌اند. این همزیستی، سرمایه‌ای عظیم اجتماعی و فرهنگی است که باید آن را پاس داشت و به نسل جوان منتقل کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیازمندیم. در شرایطی که امت اسلامی با چالش‌های بزرگی روبه‌روست و دشمنان اسلام با بهره‌گیری از همه امکانات، رسانه‌ها و سیاست‌های خود در پی تفرقه‌افکنی میان مسلمانان هستند، رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نیازمند همکاری و همیاری همه مسلمانان است.

مظفری تصریح کرد: امروز مردم مظلوم غزه، نیازمند حمایت همه مسلمانان برای عبور از شرایط سخت و دشوار خود هستند و این امر جز با وحدت مسلمانان و همراهی ملت‌های آزادی‌خواه محقق نمی‌شود. افراط‌گرایی و خشونت به نام دین، چهره رحمانی اسلام را مخدوش می‌سازد. در چنین شرایطی، وحدت نه یک شعار، بلکه ضرورتی استراتژیک است و نباید اختلافات فردی ما را از اهداف اصلی باز دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: امروز نقش علما، نخبگان و اندیشمندان بزرگوار اهل سنت و تشیع بسیار سنگین است. شما حاملان امانتی گران‌بها هستید. وظیفه همگان است که با الهام از پیامبر مکرم اسلام (ص)، فرهنگ گفت‌وگو و خوب شنیدن را ترویج کنند، در خطبه‌ها و مجالس بر اشتراکات تأکید ورزند و با روشنگری، جوانان را از دام افراط و تعصب دور نگه دارند. همچنین نخبگان فرهنگی و دانشگاهی نیز باید در این مسیر همراه باشند؛ زیرا وحدت، تنها در منبر، مسجد و سخنرانی شکل نمی‌گیرد، بلکه در زندگی اجتماعی، دانشگاه، بازار و خانواده تجلی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه به عنوان استاندار خراسان رضوی، وظیفه خود می‌دانم بر این نکته تأکید کنم که دولت و نظام جمهوری اسلامی، اهل سنت را جزئی جدایی‌ناپذیر از ملت می‌دانند، یادآورد شد: هیچ تبعیضی میان شیعه و سنی پذیرفته نیست و همه شهروندان باید فرصت برابر برای پیشرفت داشته باشند. سیاست همه ما باید این باشد که مشهد و خراسان رضوی را به نماد وحدت علمی، عملی و واقعی تبدیل کنیم.

برنامه دولت این است که از تنوع قومی و مذهبی به عنوان فرصتی برای رشد و تعالی کشور و بستری برای همزیستی استفاده کند.

مظفری تصریح کرد: مبنای جمهوری اسلامی همواره این بوده و باید باشد که اقوام و مذاهب مختلف، با همه تنوع‌ها، حتی خرده‌فرهنگ‌های کوچک، ذیل فرهنگ بلند اسلامیت و ایرانیت دیده شوند. فرهنگ غنی ایرانی، ترکیبی است از اقوام و مذاهب گوناگون که همچون آب‌های جاری از رودخانه‌ها، در دریاچه‌ای به نام ایران به هم می‌پیوندند. ما در استان خراسان رضوی بنا داریم با کمک همه شما عزیزان، از همه فرصت‌ها برای توسعه استان بهره ببریم؛ چرا که توسعه استان می‌تواند موجب آرامش و رفاه همه اقوام و مذاهب گردد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: توسعه همه‌جانبه استان در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و ایمان، می‌تواند وفاق و همدلی بیشتری را به همراه داشته باشد. سیاست دولت چهاردهم نیز تقویت وفاق، همدلی و انسجام ملی است. این موضوع، به‌ویژه در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی و در شرایط فعلی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: در نهایت، پیام هفته وحدت این است که ما مسلمانان یک خدا، یک پیامبر، یک کتاب آسمانی و یک قبله داریم. امام رضا (ع) به ما آموختند که راه گفت‌وگو بهتر از نزاع است و مشهد مقدس نیز امروز باید پیام‌آور چنین اندیشه‌ای باشد. بیایید دست در دست هم، با الهام از کلام پیامبر مکرم اسلام (ص)، جامعه‌ای بنا کنیم که در آن، شیعه و سنی همچون آجرهای یک بنا، استوارکننده هم باشند. باشد که این سرزمین، به برکت نام امام رضا (ع) و در سایه آموزه‌های پیامبر مکرم اسلام (ص)، پرچم‌دار وحدت و همزیستی در جهان اسلام شود.

