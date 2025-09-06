به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با گرامیداشت این مناسبت‌ها، اظهار کرد: این هفته یک فرصت راهبردی مناسب برای بازخوانی معارف نبوی به‌شمار می‌رود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت قدرشناسی متفاوت ایام هفته وحدت در ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص) با شعار «در پرتو عشق به احمد (ص)، اتحاد ملت، وحدت امت»، ادامه داد: ایجاد فضای نشاط معنوی و مذهبی و برگزاری جشن‌های مردمی در شهرها و روستاها در دستور کار قرار گرفته است‌.

موسوی بیان کرد: جشن محوری میلاد پیامبر رحمت و مهربانی با عنوان «مهمونی خانوادگی امت احمد (ص)» در مرکز استان شامگاه سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در پارک ملت شهرکرد به اهتمام نهادهای دولتی و مردمی برگزار می‌شود.

وی خواستار اهتمام و همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت از تشکل‌ها و کانون‌های مردمی برای پاسداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص) شد و افزود: توجه به حمایت از مردم مظلوم فلسطین به عنوان محور وحدت، بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی، غبارروبی و گل‌آرایی گلزار مطهر شهدا، برپایی مواکب در روبروی ادارات و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها به جامعه مخاطب از جمله انتظارات از ادارات در بزرگداشت این هفته است.

موسوی اظهار کرد: فضاسازی تبلیغی میادین و معابر متناسب با این ایام، برگزاری جشن‌های محله‌ای و موکب‌های پذیرایی در شهرها و روستاها و اهتمام رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی برنامه‌ها از دیگر انتظارات است.