برگزاری اختتامیه جایزه اندرزگو با هدف مقابله با تحریف تاریخ معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو با شعار «این مبارزه ادامه دارد» برگزار می‌شود. آئین اعطای جوایز این دوره، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشا، در سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. در این مراسم، برترین آثار ادبی در چهار بخش «رمان بزرگسال»، «داستان کودک و نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» و «ادبیات نمایشی» معرفی و تجلیل می‌شوند.

‌

جایزه ادبی شهید اندرزگو، که با هدف روشنگری و مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی‌ها شکل گرفته، امروز به یکی از جریان‌سازترین جشنواره‌های ادبی کشور تبدیل شده است.

این جایزه در سه دوره گذشته توانسته نام‌های تازه‌ای را به دنیای ادبیات معرفی کند و آثار ارزشمندی را در حوزه روایت تاریخ انقلاب اسلامی به جامعه عرضه نماید.