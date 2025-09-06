  1. جامعه
جزئیاتی از پرونده قتل خبرنگار ایرنا؛ از زمان قصاص تا نظر فرزند مرحومه

وکیل اولیای دم در پرونده قتل خبرنگار ایرنا گفت: حکم قصاص قاتل منصوره قدیری جاوید قطعی شده و پرونده به اجرای احکام ارجاع شده است.

مجید اسدی، وکیل اولیای دم مرحومه منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حکم پرونده قتل عمدی قطعی شده و به طرفین ابلاغ شده است.

وی افزود: پرونده به اجرای احکام ارجاع شده و متهم به قصاص نفس محکوم شده است. برای اجرای حکم باید تفاضل دیه پرداخت شود که این مبلغ یا از مهریه مرحومه که طلبکار بوده و از بیت‌المال تأمین خواهد شد.

اسدی ادامه داد: فرزند مرحومه از حق قصاص خودش گذشته و رضایت داده ولی همچنان برای اجرای حکم، تفاضل دیه به قاتل پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند اداری اجرای احکام، زمان اجرای حکم قصاص ممکن است بین ۵ ماه تا یک سال طول بکشد.

