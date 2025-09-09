جابجایی روستاها در محدوده سد قشلاق در دستور کار بنیاد مسکن کرمانشاه

شمسالله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بازدید اخیر استاندار کرمانشاه از سد قشلاق، اظهار کرد: سد قشلاق بهعنوان یکی از پروژههای ملی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و با توجه به قرار گرفتن دو روستای اسلامآباد اولیا و قشلاق در کاسه سد، موضوع جابجایی این روستاها در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است.
وی افزود: طی سالهای گذشته با پیشبینیهای انجامشده، حدود ۱۲.۸ هکتار زمین از منابع طبیعی تملک و عملیات آمادهسازی با استفاده از ماشینآلات بنیاد مسکن انجام شده است و اکنون این اراضی آماده واگذاری به اهالی روستاها هستند تا با مراجعه به بنیاد مسکن نسبت به اخذ تسهیلات و آغاز ساختوساز اقدام کنند.
رئیس بنیاد مسکن استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون ۱۶۷ متقاضی از سوی شرکت آب منطقهای معرفی و مشخصات اراضی آنان طی قرعهکشی تعیین شده است، گفت: اکنون تنها کافی است متقاضیان با مراجعه به بنیاد مسکن پرونده تشکیل دهند و روند ساختوساز را آغاز کنند.
خدادادی ادامه داد: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفته شده است و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز علاوه بر این تسهیلات، از کمکهای بلاعوض و تخفیفات حساب ۱۰۰ امام (ره) برخوردار خواهند شد تا فرآیند جابجایی و ساختوساز سریعتر پیش برود.
وی تصریح کرد: تاکنون سه پرونده بهطور کامل تشکیل و ۱۰ پرونده نیز صادر شده است. همچنین در جلسه اخیر با استاندار، درخواست شد که دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای برق و آب، خدمات اولیه مانند تیرگذاری برق و انشعاب آب را بهصورت کارگاهی در محل تأمین کنند که با دستور استاندار مقرر شد این موضوع در دستور کار معاونت عمرانی و دستگاههای خدماتی قرار گیرد.
خدادادی در خصوص وضعیت روستای قشلاق نیز گفت: برای این روستا که در بالادست سد قرار دارد، حدود ۶ هکتار زمین از منابع طبیعی برای اسکان ۷۰ خانوار تأمین و موافقت اولیه نیز اخذ شده است. طراحی و آمادهسازی معابر و زیرساختها در دست اقدام است و پیشبینی میشود ظرف یک ماه تا ۴۵ روز آینده طرح مصوب آماده و عملیات اجرایی آغاز شود.
وی تأکید کرد: پس از تصویب طرح و انتقال مالکیت اراضی از منابع طبیعی به بنیاد مسکن، اسناد به نام متقاضیان منتقل خواهد شد تا امکان ساختوساز فراهم شود.
رئیس بنیاد مسکن استان کرمانشاه با اشاره به مأموریت اصلی این نهاد بر اساس فرمان امام خمینی (ره)، گفت: بنیاد مسکن همواره مأموریت خود را بر رفع محرومیت و ساخت مسکن برای روستاییان و اقشار کمبرخوردار متمرکز کرده است. در همین راستا، در ابتدای سال جاری ۲۰۰ سهمیه برای استان کرمانشاه اختصاص یافت که تاکنون مراحل ساخت این واحدها آغاز شده است و تلاش ما این است که تا پایان سال همه این واحدها به مردم تحویل داده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن با استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی، کمکهای حساب ۱۰۰ امام و مشارکت مردم، روند جابجایی روستاهای واقع در محدوده سد قشلاق و سایر طرحهای مسکن روستایی را با جدیت دنبال میکند و هیچ مانعی از سوی بنیاد برای اجرای این طرحها وجود ندارد.
