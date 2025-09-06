واکسیناسیون ۱۵۰۰ راس دام سبک توسط بسیج سازندگی کهگیلویه

سرگرد سید زریر افسر در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیج سازندگی در عرصه‌های گوناگون خدمات‌رسانی می‌کند اظهار کرد: با همکاری گروه جهادی سردار شهید ابو الفتح دلنسب و اداره دامپزشکی شهرستان کهگیلویه و نیز گروه جهادی اعزامی از بسیج دانشجویی دانشگاه اهواز سه تیم به روستاهای دورافتاده اعزام شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کهگیلویه افزود: جهادگران در روستاهای سرغل، ده گرو علیا، ده گرو سفلی مراجعه و اقدام به واکسیناسیون تعداد ۱۵۰۰ رأس دام سبک و ۱۰ رأس دام سنگین نمودند.

وی ادامه داد: در این طرح دام‌ها علیه بیماری تب برفکی و تب مالت واکسینه شدند.

سرگرد افسر بیان کرد: هم چنین انواع داروی مورد جهت درمان دام‌ها به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و سموم ضد عفونی کننده اماکن دامی به ارزش ۳۸ میلیون تومان به صورت جهادگرانه و رایگان توزیع شد.

وی با اشاره به رضایت مردم از حضور گروه‌های جهادی گفت: مردم ضمن قدردانی از خدمات بسیج خواستار تداوم چنین فعالیت‌هایی در سطح روستاها شدند.