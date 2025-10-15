خدمات دهی رایگان پزشکان جهادگر به ۱۵۰۰ نفر از مردم مناطق دیشموک

به گزارش خبرنگار مهر، سید زریر افسر صبح چهارشنبه در حاشیه خدمات دهی گروه‌های جهادی در روستاهای مناطق کمتر برخوردار دیشموک در جمع خبرنگاران گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه و جهادی، گروه‌های پزشکی و نیکوکاری از قم و کهگیلویه با همکاری سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع) و بسیج سازندگی، خدمات گسترده‌ای را به مردم مناطق محروم دیشموک، دشتک و اسفندان ارائه دادند.

وی افزود: در این رزمایش به مدت سه روز، گروه‌های جهادی شهید عباس حاجی‌زاده و شهید سید محمد علوی با همراهی مرکز نیکوکاری بهسود قم به روستاهای دورافتاده اعزام شدند.

مسئول بسیج سازندگی کهگیلویه تصریح کرد: این گروه‌های جهادی شامل تیم پزشکی داخلی، اطفال، اعصاب و روان، زنان، مامایی، بینایی‌سنجی و کارشناسان دارویی، بیش از ۱۵۰۰ نفر را در مناطق دیشموک، دشتک و اسفندان ویزیت کردند.

وی ادامه داد: در این طرح، بیش از ۴۰۰ عینک طبی، ۲۱۰ میلیون تومان دارو، ۲۰ میلیون تومان لباس، ۲۱ میلیون تومان کفش و ۳۰ میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب تأمین شد، همچنین ۳۹۰ میلیون تومان بسته معیشتی و غذای گرم در روستاهای دلی و سرگچ توزیع شد.

افسر اضافه کرد: این حرکت با همکاری بسیج سازندگی ناحیه کهگیلویه، گروه جهادی اباصالح المهدی (عج)، حوزه مقاومت امام محمد تقی (ع) دیشموک، بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه انجام شد.