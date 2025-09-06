  1. استانها
اعتبار اختصاص یافته دولت برای مقابله با خشکسالی کافی نیست

اراک- نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال برای مقابله با خشکسالی گام‌های مؤثری برداشته اما این میزان پاسخگوی نیاز واقعی کشاورزان و مردم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: افزایش آلایندگی و مشکلات ناشی از توسعه بی‌رویه در حریم‌های شهری، به‌ویژه در صنعت سیمان و سایر صنایع، سبب ضررهای اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای شده است.

وی افزود: صنعت سیمان، که نقش مهمی در اقتصاد ساوه دارد، با وجود ظرفیت‌های تولیدی بالا، به دلیل آلایندگی شدید خود، ضررهای زیادی را به محیط‌زیست وارد کرده است.

سبزی تصریح کرد: این مشکلات باعث شده که بر اساس آمارهای موجود، حدود ۲۰۰ میلیون ریال زیان مستقیم به صنایع وارد شود.

وی ادامه داد: اگرچه صنایع ساوه در این منطقه اشتغال‌زایی و درآمدزایی بالایی دارند، اما عدم نظارت کافی بر استانداردهای زیست‌محیطی، موجب افزایش آلایندگی و تهدید سلامت عمومی شده است.

سبزی تاکید کرد: در شرایطی که نیروی کافی در سازمان‌های محیط‌زیست وجود ندارد، این وضعیت بحرانی‌تر نیز می‌شود.

ایجاد تعارضات منافع در بخش صنعت و زمین‌خواری باید متوقف شود

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی از تضاد منافع در پروژه‌های توسعه‌ای نیز انتقاد کرد و گفت: یکی از مسائل مهم دیگر، زمین‌خواری و تضاد منافع است که در برخی مناطق ساوه مشاهده می‌شود.

وی افزود: برخی از مسئولان، خود زمین‌های صنعتی را خریداری کرده و پس از تغییر کاربری، این زمین‌ها را به قیمت‌های گزاف می‌فروشند.

سبزی تصریح کرد: این وضعیت نه تنها باعث بروز فساد می‌شود، بلکه منافع عمومی را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای و مشکلات حریم‌ها افزود: حریم‌های شهری و مناطق صنعتی باید به‌طور دقیق و کارشناسی بازنگری شوند.

سبزی گفت: طرح‌های توسعه باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که منافع عمومی را در اولویت قرار داده و تضاد منافع را از بین ببرند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: این مسائل تنها مختص ساوه نبوده و نیازمند توجه جدی در سطح ملی است تا توسعه‌ای پایدار و منافع عمومی اولویت یابد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط بحرانی آب در استان مرکزی و به‌ویژه در شهرستان‌های اراک و ساوه اظهار کرد: امسال وضعیت کشاورزان بسیار بحرانی است؛ بسیاری از اراضی کشاورزی به دلیل کمبود آب خشک شده‌اند و حتی برخی درختان از بین رفته‌اند.

وی افزود: در حالی که مسئولان باید توجه ویژه‌ای به این مشکل داشته باشند، جشنواره‌ها و برنامه‌های غیرضروری ممکن است اولویت‌های واقعی مردم را نادیده بگیرند.

سبزی تصریح کرد: در شرایطی که کشاورزان در بحران آب قرار دارند و تولیدات زراعی به شدت کاهش یافته است، ادامه برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای غیرضروری نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه دردی بر دردهای آن‌ها می‌افزاید.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از کشاورزان هنوز نتواسته‌اند به آب کافی دست یابند و برخی چاه‌ها خشک شده و دیگر منابع آبی برای آبیاری زمین‌ها وجود ندارد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: میزان بودجه‌ای که برای مقابله با بحران آب و خشکسالی در نظر گرفته شده است، کافی نیست و دولت باید تخصیص منابع مالی لازم برای جبران خسارت‌ها و حمایت از کشاورزان را جدی بگیرد.

سبزی افزود: دولت با اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای مقابله با خشکسالی، قدم‌های خوبی برداشته است، اما این میزان هنوز پاسخگوی نیاز واقعی کشاورزان و مردم نیست.

وی گفت: زمان آن رسیده که مسئولان با همدلی و هماهنگی بیشتر، منابع آب را به‌طور بهینه مدیریت کنند تا از بروز بحران‌های بیشتر در آینده جلوگیری شود.

