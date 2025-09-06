خرید تضمینی ۷.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید راد، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه در نشست شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی که با حضور سرزده رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خرید تضمینی شده است.

وی افزود: بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده که نسبت به ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر بی‌سابقه است.

وی با بیان این که گندم مورد نیاز کشور تا پایان امسال تأمین شده است، اظهار کرد: برای اختلاط گندم در راستای تأمین ذخایر استراتژیک نیز از روسیه خرید انجام داده ایم که این محموله‌ها به سمت ایران در حرکت هستند.

وی درهمین حال وضعیت ذخایر گندم را خوب ارزیابی کرد.