به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته تخصصی گندم پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در دو هفته برگزار شد؛ اما نمایندگان حاضر در این کمیته بر سر قیمت نهایی برای ارسال صورتجلسه به شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به توافق نرسیدند.

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قرار است سه شنبه ۱۱ شهریور ماه دوباره کمیته تخصصی برای تعیین قیمت گندم رایزنی شود.

وی افزود: اگر اعضای این کمیته که نمایندگان بنیاد ملی گندم کاران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و… هستند به توافق برسند، هفته آینده شورا برای تعیین قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تشکیل جلسه خواهد داد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با بیان این که بر اساس آنالیز قیمت‌ها از هزینه تولید، نرخ تورم و قیمت بازار جهانی نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹.۵۰۰ تومان استخراج شده است، تصریح کرد: در تمام سال‌ها قیمت پذیرفته شده در کمیته تخصصی در شورا وتو شده و پایین‌تر از نرخ تولید تعیین شده است. تنها استثنایی که در این خصوص وجود دارد مربوط به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ است که جنگ روسیه و اوکراین در جهان اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: در این مقطع زمانی قیمت خرید تضمینی گندم از ۵ هزار تومان در هر کیلو گرم به ۷.۵۰۰ تومان رسید و کشاورز نیز از این قیمت رضایتمند بود. در ادامه هم برای تشویق گندم‌کار به تحویل محصولش به دولت این رقم ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۰.۵۰۰ تومان به اضافه ۱,۰۰۰ تومان جایزه تحویل افزایش یافت.

ایمانی با بیان این که قیمت جهانی گندم در این مقطع زمانی به ۷۰۰ دلار رسیده بود، یادآور شد: ۳۰ درصد گندم جهان را دو کشور روسیه و اوکراین تأمین می‌کردند که عدد بزرگی است. کشورها در این شرایط به دنبال خرید بیشتر گندم و ذخیره سازی آن بودند.

این مسئول صنفی درباره حق وتو اعضای شورا به قیمت توافق شده در کمیته تخصصی، گفت: سال گذشته اعضای کمیته تخصصی بر سر هر کیلو گرم گندم به مبلغ ۲۴ هزار تومان (هزینه تولید به اضافه سایر شاخص‌ها) توافق کردند، اما در شورای قیمت گذاری این عدد ۲۰.۵۰۰ تومان تعیین شد. یا در سال ۱۴۰۲ نرخ خرید تضمینی گندم ۱۹.۵۰۰ تومان استخراج شد اما اعضای شورا با عدد ۱۷.۵۰۰ تومان موافقت کردند.

ایمانی در پایان گفت: هنوز اعضای کمیته تخصصی روی قیمت ۲۹.۵۰۰ تومان گندم در سال زراعی جدید به توافق نرسیده‌اند؛ باید دید این سه شنبه بالاخره اعضای کمیته توافق می‌کنند یا خیر.