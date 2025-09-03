عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون تخصصی گندم که بین نمایندگان دولتی و صنفی برگزار شد گفت: اعضای کمیسیون تخصصی پس از چند جلسه در نهایت روز گذشته به یک جمع بندی توافق شده رسیدند.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران، افزود: اعضای کمیسیون درباره یک فرمول واحد برای تعیین قیمت نهایی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به نتیجه رسیدند. تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ بسیاری از محصولات اساسی در این شورا که بر پایه قیمت گندم است، مشخص می‌شود.

این عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره تاریخ برگزاری شورا برای تعیین قیمت نهایی گندم، اظهار کرد: جلسه، هفته آینده برگزار خواهد شد و نرخ تعیین و از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.