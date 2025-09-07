قلمی که نشأت گرفته از فطرت و عقلانیت باشد محترم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری صبح یکشنبه در درس اخلاق که در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: واژه آزادی هیچگاه مطلق نیست و هیچ جامعهای آن را بهصورت مطلق نمیشناسد؛ ازاینرو آزادی باید با تعهد همراه باشد.
امام جمعه بجنورد افزود: آزادی بیان ریشه در آزادی اندیشه دارد، اما آزادی اندیشه نیز مقید به قیود عقلی و دینی است که در جهان غرب و دیگر جوامع مدعی نیز آزادی مطلق وجود ندارد و همواره حدود و قیودی برای آن تعریف شده است.
وی تصریح کرد: آزادی اقسام مختلفی دارد از جمله فردی و اجتماعی، آزادی قلم، بیان، عقیده و اندیشه، اما هیچکدام از این موارد مطلق نیستند و باید از حدود انصاف، عقلانیت و قانون خارج نشویم.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به مسئولیت رسانهها گفت: رسانهها مؤذن جامعه هستند و باید بهدور از اغراق، نفسانیت و مسائل شخصی حقیقت را کشف و منعکس کنند، خبرنگاری هزینههایی دارد اما اگر آزادگی قلم حفظ نشود و نقد منصفانه صورت نگیرد، تعهد از میان میرود.
حجتالاسلام نوری بیان کرد: آزادی باید در خدمت عقلانیت، فطرت و دین قرار گیرد و روزنامهنگاران و خبرنگاران باید شرایط و فضای جامعه را درک کنند، زیرا آزادی بدون تعهد نهتنها به جامعه کمکی نمیکند بلکه میتواند آسیبزا باشد.
