نیوزویک: آیا آمریکا به ونزوئلا حمله خواهد کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی نیوزویک در گزارشی به بررسی سناریوهای حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا در سایه تشدید تنش میان دو طرف پرداخته و نوشت که کارشناسان تردید دارند که تشدید تنش نظامی جاری آمریکا در جنوب منطقه کارائیب گام‌های اولیه برای حمله به ونزوئلا باشد.

این مجله در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده به ونزوئلا حمله خواهد کرد، نوشت که احتمال حمله ضعیف است، زیرا واشنگتن قصد روشنی برای حمله نشان نداده است. اگرچه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا استقرار نظامی را یک تهدید تاریخی دانسته است، اما کارشناسان نظامی آن را تنها «نمایش قدرت» قلمداد می‌کنند تا مقدمه‌ای برای یک حمله واقعی.

بر اساس این گزارش، کارشناسان بعید می‌دانند که واشنگتن خطر یک عملیات نظامی گسترده را در کشوری با جغرافیای پیچیده مانند ونزوئلا، که دارای کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراکز شهری است که کنترل آنها دشوار است، بپذیرد. به ویژه که نیروی آمریکایی مستقر در منطقه از چند هزار سرباز تجاوز نمی‌کند که برای یک حمله تمام عیار کافی نیست.

کریستوفر ساباتینی پژوهشگر امور آمریکای جنوبی در مرکز «چتم هاوس» در لندن در این رابطه گفت که هیچ عاقلی فکر نمی‌کند که ۴۵۰۰ سرباز قادر به حمله به کشوری با کوهستان‌ها، جنگل‌ها و چندین مرکز شهری باشند، این اتفاقات فقط یک نمایش از هر دو طرف است.

ویلیام فرایر پژوهشگر امنیت ملی در شورای ژئواستراتژیک بریتانیا، به نیوزویک گفت دولت ترامپ، با وجود عصبانیت از نقش ونزوئلا، تاکنون هیچ قصد روشنی برای مداخله نظامی مستقیم نشان نداده است.

سناریوهای حملات احتمالی

نیوزویک به نقل از کارلوس سولار، پژوهشگر موسسه خدمات سلطنتی متحد در لندن می‌نویسد که در صورتی که آمریکا بخواهد به ونزوئلا حمله کند، با حملات موشکی توماهوک دوربرد برای نابودی سامانه‌های دفاعی و توانایی‌های نظامی ونزوئلا آغاز شود تا سایت‌های موشکی و انبارهای مهمات، رادارها، مراکز ارتباطی و سکوهای هواپیماهای بدون سرنشین را منهدم کند.

وی می‌افزاید که در صورت بروز جنگ نیروهای آمریکایی احتمالاً در مرحله دوم با استفاده از اژدرها، مهمات هدایت‌شونده و موشک‌های ضد هوایی به حملات خود ادامه خواهند داد.

هاوانا تأکید دارد که ادعای آمریکا مبنی بر ارتباط دولت قانونی ونزوئلا و نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور آن با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر یک بهانه مضحک و بی‌اساس است.