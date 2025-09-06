صنایع البرز با کمبود نیروی انسانی مواجه‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در مورد چالش‌های پیش‌روی صنایع استان به کمبود نیروی انسانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل اشاره کرد: همزمان با مشکلات تأمین برق، آب و گاز در فصول سرد کمبود نیروی کار نیز بر صنعتگران فشار آورده است.

وی افزود: بر اساس مکاتبات اخیر با مدیران شرکت گاز استان تاکید بر اقدامات پیشگیرانه برای تأمین سوخت مایع جایگزین توسط واحدهای صنعتی صورت گرفته است تا در صورت بروز کمبود گاز طبیعی تولید به حداقل ممکن دچار اختلال شود. بیش از ۴۴ واحد صنعتی بزرگ در استان به مصرف بالای گاز وابسته‌اند و در سال‌های گذشته این واحدها تنها توانسته‌اند با استفاده از سوخت مایع جایگزین، ۵۰ درصد از نیازهای خود را برآورده کنند.

وی همچنین درباره اوضاع کنونی نیروی انسانی گفت: مشکل کمبود نیروی انسانی از سال گذشته شدت گرفته و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نیز تشدید شود. به همین منظور پیشنهاداتی چون جذب دانشجویان در پایان دوره تحصیل، استفاده از زندانیان بند باز و برگزاری دوره‌های آموزشی برای تأمین نیروی کار مطرح شده است.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که با این تدابیر، صنایع استان بتوانند در شرایطی پایدار فعالیت خود را ادامه دهند.

