بازشدن آخرین گره واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (ج) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بندهای (۳) و (۴) را به تصویب‌نامه شماره ۷۶۹۳۰ ت ۶۲۰۵۷ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ الحاق کرد.

بر اساس بند الحاقی (۳)، سازمان خصوصی‌سازی موظف است با رعایت آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آن، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند.

همچنین در بند الحاقی (۴)، به منظور آزادسازی کلیه سهام دولت که در وثیقه اشخاص ثالث قرار دارد، سازمان برنامه و بودجه موظف است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به صدور تضمین‌نامه تعهد دولت برای ذی‌نفع هر یک از اشخاص وثیقه‌گیر اقدام کند. این اقدام در چارچوب تصویب‌نامه شماره ۵۶۱۲۵۵٫۱۰۵۵۶۴ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ انجام می‌شود.