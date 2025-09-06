حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: آیین گرامیداشت یاد و نام شهدای جمعه خونین ۱۷ شهریور سال ۵۷ همزمان با سراسر کشور در این استان نیز برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این آیین در مرکز استان ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل موزه آثار شهدا واقع در محوطه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام چراغی پور افزود: همچنین در این مراسم یاد و نام شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز به منظور انتقال پیام فداکاری و رشادت آنها به نسل آینده گرامی داشته خواهد شد.

گفتنی است این آیین به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود.