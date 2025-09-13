سهم ایران از ۱۶۰میلیون گردشگر چینی فقط ۱۰۰هزار نفر است +فیلم

محمدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با هدفگذاری‌های این وزارتخانه برای افزایش جذب گردشگر از کشورهای عضو همکاری اقتصادی شانگهای، گفت: یکی از اهداف ما که بسیار اهمیت دارد، افزایش جذب گردشگر از همین منطقه است.

وی با بیان آنکه با رئیس‌جمهور سفرهای متعددی در منطقه آسیای میانه و قفقاز داشته‌ایم، اظهار کرد: سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین برای ما اهمیت بسیار زیادی داشت، زیرا چینی‌ها در حال حاضر ۱۶۰ میلیون گردشگر به خارج از کشور می‌فرستند و برنامه‌ریزی آن‌ها این است که تا سال ۲۰۳۰، تعداد گردشگران‌شان به ۲۰۰ میلیون نفر افزایش یابد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره با سطح بالای روابط میان ایران و چین، بیان کرد: ما بالاترین سطح روابط اقتصادی و سیاسی را با چین داریم، اما در حوزه گردشگری این میزان گردشگر چینی که به کشورمان می‌آیند، رضایت‌بخش نیست.

وی در پاسخ به این سوال که در آینده برای ورود چه تعداد گردشگر چینی به کشور هدف‌گذاری شده است، اظهار کرد: باید تجدید نظر جدی در خصوص میزان سفر گردشگران چینی صورت گیرد. ما در این خصوص در حال مذاکره جدی رفت و برگشت با طرف چینی هستیم و در آینده نزدیک تفاهمنامه جدیدی را امضا خواهیم کرد، لذا ان‌شاءالله سقف جدیدی را برای تبادل گردشگر انتخاب و در نظر می‌گیریم. در شرایط فعلی تعداد گردشگران چینی که از کشور ما دیدن می‌کنند، بیش از ۱۰۰ هزار نفر [در سال] است.