به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، «چو هیون» وزیر امور خارجه کره جنوبی امروز شنبه گفت که ممکن است به آمریکا سفر کند تا با واشنگتن در مورد بازداشت صدها شهروند کشورش توسط مقامات مهاجرت ایالات متحده رایزنی داشته باشد.

بر اساس اعلام این رسانه، صدها شهروند کره جنوبی در یک کارخانه باتری سازی این کشور در ایالت جورجیا بازداشت شده‌اند.

وزیر امور خارجه کره جنوبی اضافه کرد که بیش از ۳۰۰ نفر از ۴۵۷ نفری که در کارخانه مذکور بازداشت شده‌اند، اتباع کشورش هستند.

«چو هیون» در این خصوص گفت: ما عمیقاً نگران هستیم و احساس مسئولیت سنگینی نسبت به بازداشت اتباع خود داریم. ما درباره اعزام یک مقام ارشد وزارت خارجه به این کارخانه بی درنگ بحث خواهیم کرد و در صورت لزوم شخصاً برای رایزنی با دولت آمریکا به واشنگتن سفر خواهم کرد.

گفتنی است که پیشتر اعلام شده بود که در جریان یورش ماموران اداره مهاجرت آمریکا، چند صد کارگر عمدتاً اهل کره جنوبی در یک کارخانه در ایالت جورجیا بازداشت شدند.

ادعا شده است که این کارگران به دلیل عبور غیرقانونی از مرز یا اقامت بیشتر از زمان انقضای روادید، بازداشت شده‌اند.