حمله مأموران آمریکایی به کارخانه هیوندای و ال جی کره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیویورک تایمز، در حالی که ایالت جورجیای آمریکا تلاشهای گستردهای را برای جذب سرمایه گذاری شرکتهای کرهای انجام داده و حتی فرماندار این ایالت طی ماههای گذشته چندین بار به کره جنوبی سفره کرده است، اما طی روزهای گذشته نیروهای اداره مهاجرت آمریکا به یک کارخانه درحال ساخت متعلق به دو شرکت هیوندای و ال جی کره جنوبی حمله کرده و همه کارگران آن را بازداشت کرده اند.
این کارخانه هنوز تکمیل نشده و قرار است به یکی از بزرگترین کارخانههای تولید باطری خودروی برقی در آمریکا تبدیل شود.
مأموران اداره مهاجرت آمریکا پس از حمله به این محل صدها کارگر را که گفته میشود تعداد آنها بالغ بر ۵۰۰ نفره بوده، دستگیر کردند و بر اساس اعلام منابع آمریکایی اکثر آنها اتباع کره جنوبی بوده اند.
دولت آمریکا مدعی است که این اقدام بزرگترین عملیات تاریخ اداره امنیت داخلی آمریکا بوده و در نتیجه ماهها تحقیق انجام شده است.
شرکت ال جی اعلام کرده که ۴۷ نفر از کارکنانش در این عملیات از سوی مأموران آمریکایی دستگیر شده اند.
