یزدانی: مردم انتظار مدال طلا دارند؛ امیدوارم دلشان را شاد کنم

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد، عضو تیم ملی کشتی آزاد در مراسم بدرقه تیم اعزامی به مسابقات جهانی زاگرب گفت: امیدوارم بتوانم در رقابت‌های جهانی بهترین عملکرد را داشته باشم. من فقط به خودم فکر می‌کنم و کاری به رقبا ندارم.

وی افزود: به تازگی صاحب فرزند شده‌ام و از این بابت خدا را شاکرم. تلاش می‌کنم تجربیاتم را در اختیار او بگذارم و پدر خوبی باشم. پس از پدر شدنم قدر پدرم را بیشتر می‌دانم.

همچنین امیرمحمد یزدانی دیگر ملی‌پوش کشتی آزاد نیز در این مراسم اظهار داشت: آمادگی خوبی داریم و امسال شرایط من نسبت به سال گذشته بهتر است. امیدوارم بهترین نتیجه نصیب من و هم‌تیمی‌هایم شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تمرکز من بیشتر روی خودم است تا رقبا؛ درست نمی‌دانم که درگیر دیگران شوم. حتی اگر باختی داشته باشم آن را به عملکرد خودم نسبت می‌دهم نه به حریفان. مسابقات سختی پیش رو داریم و همه عنوان‌داران در این رقابت‌ها حضور دارند. مردم از ما انتظار مدال طلا دارند و من هم امیدوارم بتوانم این مدال ارزشمند را کسب کنم. در این مسیر حرف‌های زیادی شنیدم اما سعی کردم ادامه بدهم.