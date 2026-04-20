۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

مخالفت باشگاه لژیونر ایرانی با کاهش سهمیه بازیکنان خارجی

مخالفت باشگاه لژیونر ایرانی با کاهش سهمیه بازیکنان خارجی

مدیرعامل باشگاه احمد گروژنی روسیه با کاهش سهمیه بازیکنان خارجی در لیگ برتر فوتبال این کشور مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sportmail» روسیه، در باشگاه احمد گروژنی معتقدند که باید محدودیت حضور بازیکنان خارجی (لژیونرها) در فوتبال روسیه به شکل فعلی باقی بماند.

این موضوع در نشست ۲۴ آوریل که با حضور نمایندگان وزارت ورزش روسیه، فدراسیون فوتبال این کشور و نمایندگان باشگاه‌ها برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«آخمد آیدامیرُف» مدیرعامل باشگاه احمد گروژنی اعلام کرد که باشگاه‌ها در این جلسه نظر خود را مطرح خواهند کرد، هرچند به باور او احتمال تغییر جدی در تصمیمات پایین است. او تأکید کرد که بهتر است شرایط فعلی حفظ شود تا رقابت ادامه پیدا کند و به جای تغییرات جدید به تدریج مسیر به سمت حتی حذف کامل محدودیت‌ها حرکت کند.

او همچنین گفت که با همین شرایط فعلی، بازیکنان جوان فرصت ظهور پیدا می‌کنند و باشگاه‌ها هزینه‌های خود را مدیریت می‌کنند، در حالی که تغییرات جدید ممکن است فقط باعث افزایش دستمزد بازیکنان داخلی شود.

بر اساس طرح جدید وزارت ورزش روسیه، قرار است از فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ تعداد لژیونرها در فهرست تیم‌ها به ۱۲ نفر محدود شود و همزمان حداکثر ۷ بازیکن خارجی بتوانند در زمین حضور داشته باشند.

