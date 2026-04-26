ابراز رضایت مدافع ملی پوش از حضور در لیگ روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زارع مدافع ایرانی تیم فوتبال احمد گروژنی که اولین فصل حضورش در لیگ روسیه را تجربه می کند در جدیدترین صحبت هایش از حضور در این کشور ابراز رضایت کرد.

محمدمهدی زارع در گفتگو با شبکه «matchtv» از سطح بالای لیگ برتر روسیه (RPL) تمجید کرد و اظهار داشت: سطح لیگ بسیار عالی است. بازیکنان باکیفیت زیادی اینجا حضور دارند که می‌توان از آن‌ها چیزهای زیادی یاد گرفت. من ورزشگاه‌های بسیار زیبا و جذابی را در روسیه دیدم و از حضور در این لیگ لذت می‌برم.

زارع که در ژوئیه ۲۰۲۵ به تیم احمد گروژنی پیوسته، پیش از این در کشورش ایران بازی می‌کرد و اکنون در ۲۳ سالگی تجربه نخستین فصل حضورش در فوتبال روسیه را پشت سر می‌گذارد.

لازم به ذکر است که تیم او با ۳۲ امتیاز در رده نهم جدول لیگ روسیه قرار دارد.