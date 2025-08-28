به گزارش خبرنگار مهر زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی شهرستان سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه رخ داد.

این زمین‌لرزه در ساعت ۱۳:۵۹:۲۸ روز سه‌شنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴ و در موقعیت جغرافیایی با طول ۴۵.۷۱ و عرض ۳۴.۳۳ به وقوع پیوست. کانون زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این زلزله در ۲۰ کیلومتری سرپل‌ذهاب، ۲۴ کیلومتری قصرشیرین، ۲۸ کیلومتری گیلانغرب به وقوع پیوسته و نزدیک ترین مراکز استان به کانون این زمین لرزه ۱۰۰ کیلومتری ایلام و ۱۲۶ کیلومتری کرمانشاه بوده است.

گفتنی است؛ تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است و تیم‌های ارزیاب مدیریت بحران در حال بررسی وضعیت مناطق نزدیک به کانون زمین‌لرزه هستند.