محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سواد رسانه‌ای علمی است که در دنیای امروز ضروری است هر فرد به آن دسترسی داشته و آگاهی کافی کسب کند و این مهارت به ما کمک می‌کند تا بتوانیم اطلاعات و اخبار موجود در رسانه‌ها را تحلیل، ارزیابی و به درستی تشخیص دهیم.

وی افزود: سواد رسانه‌ای شامل درک نحوه عملکرد رسانه‌ها، تحلیل محتوای ارائه شده و شناخت تأثیرات رسانه‌ها بر جامعه و فرهنگ است و با این دانش، ما قادر خواهیم بود که به عنوان مصرف‌کنندگان هوشمندتر، اخبار درست و نادرست را از هم تفکیک کنیم و قضاوت‌های منطقی و مستدل داشته باشیم.

باقری ادامه داد: درک این نکته مهم است که هر رسانه اهداف و دیدگاه‌های خاص خود را دارد و محتواهایی که ارائه می‌دهد ممکن است از منافع خاصی متأثر باشد و با سواد رسانه‌ای می‌توانیم تحلیل انتقادی انجام دهیم و منابع معتبر را از اطلاعات نادرست و جعلی تشخیص دهیم.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران تأکید کرد: در دنیایی که پر از شایعات و اخبار جعلی است، داشتن سواد رسانه‌ای باعث می‌شود قضاوت‌های منطقی و درست‌تری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: همچنین این مهارت ما را قادر می‌سازد در فرآیند تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی مشارکت فعالانه و مؤثر داشته باشیم، مخصوصاً در پاسخ به شبهاتی که جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان با آن مواجه هستند.

وی افزود: هر یک از ما در جامعه نقش متفاوتی ایفا می‌کنیم؛ چه به عنوان دانش‌آموز، معلم، فعال در بازار یا نیروی نهادها و سازمان‌های مختلف، به همین دلیل همه باید در جهت توسعه مهارت سواد رسانه‌ای کوشا باشیم و آن را به عنوان ابزاری مهم در زندگی روزمره خود به کار گیریم.

باقری گفت: با همدلی و همفکری، آگاهی خود را افزایش دهیم و هنگام دریافت اطلاعات جدید، آن‌ها را با نگاه انتقادی بررسی کنیم تا کاربران موفق و آگاه در فضای رسانه‌ای باشیم. سواد رسانه‌ای نه تنها بر افزایش آگاهی و درک بهتر ما از اطلاعات تأثیر می‌گذارد، بلکه به ما این امکان را می‌دهد تا در جامعه نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در دنیای معاصر که اطلاعات با سرعت بسیار بالا منتشر می‌شود، کسانی موفق‌تر هستند که بر سواد رسانه‌ای مسلط باشند و بتوانند تصمیمات بهتر و مؤثرتری بگیرند. سواد رسانه‌ای یکی از ابزارهای حیاتی در فضای مجازی است.

باقری در پایان اظهار داشت: ان‌شاءالله با توکل بر خدا و پیروی از منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری، بتوانیم اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق را به مردم، به ویژه جوانان ارائه کنیم و در این مسیر موفق و مؤید باشیم.