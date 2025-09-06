صیدی: بازگشایی سهام عدالت در مراحل پایانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگوی ویژه خبری شامگاه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ از نزدیکشدن مراحل نهایی بازگشایی سهام عدالت خبر داد و گفت: این اقدام پس از تصویب شورای عالی بورس انجام خواهد شد.
صیدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، دو نکته کلیدی در این فرآیند را «ماندگاری سهام در دست مردم» و «جلوگیری از بازگشت مدیریت آن به دولت» عنوان کرد.
وی توضیح داد: فروش سهام عدالت بهگونهای برنامهریزی میشود که هم نیاز نقدینگی سهامداران تأمین شود و هم از خالیشدن ناگهانی پرتفوی مردم جلوگیری به عمل آید.
رئیس سازمان بورس افزود: شورای عالی بورس تأکید دارد مجامع تمامی شرکتهای سرمایهگذاری استانی بهصورت همزمان برگزار شود تا از ایجاد فاصله قیمتی میان سهام استانها جلوگیری گردد.
صیدی با اشاره به مشکلات ساختاری ۱۵ تا ۱۶ ساله در این زمینه، تصریح کرد: تاکنون مجامع در هفت استان برگزار شده و استانداران، وزارت تعاون و اتاق تعاون نیز در این فرآیند نقشآفرین هستند.
رئیس سازمان بورس تأکید کرد: هدف اصلی این است که همه نمادها قابلیت معامله پیدا کنند، چراکه بسته بودن نمادها نه مزیتی برای بازار است و نه مورد تأیید سازمان بورس.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نگرانیها درباره خرید گسترده سهام عدالت توسط شرکتهای بزرگ یا شبهدولتی گفت: برای جلوگیری از تمرکز مالکیت، سقف سهامداری در اساسنامه این شرکتها تعریف خواهد شد؛ مشابه محدودیتهای موجود در بانکها، بیمهها و شرکتهای تأمین سرمایه.
رئیس سازمان بورس در پایان یادآور شد: ترکیب سهامداران باید بهگونهای باشد که هیچ فرد یا نهادی نتواند بهتنهایی مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در اختیار بگیرد.
در حال تکمیل...
نظر شما