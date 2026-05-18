به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی بعدازظهر دوشنبه در یک نشست برخط درباره جزئیات این موضوع اظهار داشت: قرار شد طی دو ماه آینده همه نمادها به تدریج باز شوند؛ شرکت هایی که نماد آنها بسته است باید شفاف سازی کنند تا نمادشان بازگشایی شود.

وی افزود: امروز یونیت های صندوق های املاک وارد فرآیند فروش شدند که احتمالا منابع خرید سهام در معاملات فردا فراهم شود. ترجیح ما در روزهای نخست این است که خرید و فروش بلوکی سهام نباشد اما اگر هلدینگ ها نیاز به نقدینگی داشته باشند، اجازه این کار را می‌دهیم. به شدت نظارت می کنیم تا سوءاستفاده نشود و باید جابه جایی لوکی، درون خانوادگی هلدینگ ها باشد.

مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه چندان نگرانی برای تعادل سریع بازار ندارم، ادامه‌داد: فعلا سمت فروش سهام از سوی بازارگردان ها ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه تجهیز منابع خوبی برای بازار انجام داده ایم اما عدد آن را نمی توانیم بگوییم، یادآور شد: گزارش هایی دریافت کرده ایم که احتمال تقویت خرید سهام پس از بازگشایی بازار بالاست؛ بیش از ۸۰ نماد بدون دامنه نوسان باز می شوند. علاقه مندیم که ساعت فعالیت بازار را در روزهای بعد از بازگشایی بازار، افزایش دهیم.

گودرزی ادامه داد: فردا (سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت) به تدریج نمادهایی که افشای «الف» داشته اند را باز می کنیم اما نمادهایی که دامنه باز دارند و همزمان مجامع را برگزار کرده اند در اولویت بازگشایی هستند.

بازار سهام باز هم ممکن است بسته شود؟

وی خاطرنشان کرد: سناریوهای مختلفی در خصوص اینکه آیا ممکن است باز هم بازار سهام بسته شود یا خیر، در نظر گرفته شده است که شامل تشدید جنگ، ترور مقامات، درگیری هایی در مناطق حاشیه ای و ... را داریم اما قرار نیست به راحتی اجازه دهیم بازار به راحتی بسته شود، ولی نمی توان به راحتی تشخیص داد که در چه شرایطی بازار باز یا بسته بماند.

مدیرعامل بورس تهران بیان‌داشت: در خصوص معاملات آپشن چالش های زیادی در فضای مجازی ایجاد شد؛ ساختار فکری اتاق فرمان بورس این بود که جابه جایی منافع ایجاد نشود لذا اتخاذ موقعیت های فزاینده در سمت خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله ممنوع است. فردا همه نمادهای اختیار معامله که در بازه زمانی توقف بازار سر رسید شده اند تسویه نقدی می شوند.

فردا احتمال صف خرید برای برخی نمادها وجود دارد

وی با تأکید بر اینکه در هر جایی که احساس کنیم مقررات و تصمیمات اتخاذ شده نیاز به بازنگری داشته باشد، این کار را انجام می دهیم اظهار داشت: ممکن است فردا برخی نمادها صف خرید شوند و مثبت بازگشایی شوند اما مهم این است که ناظر بازار دخالتی در کشف قیمت ها نداشته باشد.

گودرزی گفت: به عنوان نهاد ناظر بازار به سرمایه گذاران توصیه ای به خرید سهام نداریم. ما مخالف آن نیستیم که با ۲۰۰ میلیون تومان وام سهام، یونیت صندوق طلا خریداری شود مهم این است که در فرآیند بازار یک فرایند شفاف طی شود؛ ما مرتبا در حال بازنگری رویه ها هستیم و اگر پیشنهاد خوبی از بازار دریافت کنیم، استقبال می کنیم.

مدیرعامل بورس تهران یادآور شد: با همه محدودیت هایی که شرکت های تولیدی و صنعتی دست به گریبان هستند، وظیفه خود می دانیم که از بازار صیانت کنیم؛ سهامداران صرفا فضای روانی امروز را ملاک قرار ندهند و با رفتار هیجانی به بازار آسیب نزنند.

وی تاکید کرد: سهامداران رفتارهای هیجانی و احساسی را برای فردا کنار بگذارند، اصلا توصیه به خرید یا فروش سهام نمی کنیم بلکه توصیه می کنیم با اخذ مشاوره از کارشناسان و بررسی صورت های مالی منتشر شده از ناشران، اقدام به خرید و فروش سهام کنند.