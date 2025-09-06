  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۹

تحقق وعده‌های رئیس جمهور در گرو خدمت شایسته مدیران دولت است

تحقق وعده‌های رئیس جمهور در گرو خدمت شایسته مدیران دولت است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: تحقق وعده‌های رئیس جمهور در انتخابات که همان اجرای درست برنامه هفتم پیشرفت است، در گرو خدمت شایسته مدیران دولت وفاق ملی در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان شنبه شب در نشست با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی در شهرستان کنگان با تاکید بر لزوم حفظ انسجام همگانی اظهار داشت: تحقق وعده‌های دکتر پزشکیان در انتخابات که همان اجرای درست برنامه هفتم پیشرفت است، در گرو خدمت شایسته مدیران دولت وفاق ملی در استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان داشت: همه ما مدیران دولت چهاردهم، در برابر تک تک آرای کسانی که دکتر پزشکیان را به عنوان رئیس‌جمهوری برگزیدند و همه آحاد ایرانیان مسئول هستیم و باید پاسخگوی عملکرد خودمان باشیم و در آغاز سال دوم استقرار دولت، نیازمند اطلاع‌رسانی از آنچه در سال اول دولت وفاق ملی رقم خورده هستیم.‌

جهانیان تصریح کرد: دکتر زارع استاندار بوشهر، به عنوان نماینده عالی دولت، از استانداران با تجربه‌ای است که هیچ ساعت و روزی، بدون تلاش و کوشش و پیگیری امور مرتبط با استان را نمی‌گذراند.

معاون استاندار اظهار داشت: شرایط امروز کشور بیش از هر چیز نیازمند حفظ وحدت و همبستگی و وفاقی است که مقام معظم رهبری از آن به اتحاد مقدس تعبیر کردند.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به توصیف مقام معظم رهبری از رئیس جمهوری که ایشان را فردی پرکار، پر تلاش و پیگیر می‌دانند، گفت: همه مدیران دولت وفاق ملی در استان باید بکوشند که خود مصداقی از این صفات باشند.

در این نشست، فعالان سیاسی و اجتماعی دغدغه‌های خود برای پیشرفت شهرستان و پیشنهاداتی در بخش‌های مختلف ارائه کردند که با استقبال معاون سیاسی استاندار مواجه شد و وی نیز از دلسوزی و پیگیری آنان قدردانی کرد.

کد خبر 6581844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها