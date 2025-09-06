به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان شنبه شب در نشست با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی در شهرستان کنگان با تاکید بر لزوم حفظ انسجام همگانی اظهار داشت: تحقق وعده‌های دکتر پزشکیان در انتخابات که همان اجرای درست برنامه هفتم پیشرفت است، در گرو خدمت شایسته مدیران دولت وفاق ملی در استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان داشت: همه ما مدیران دولت چهاردهم، در برابر تک تک آرای کسانی که دکتر پزشکیان را به عنوان رئیس‌جمهوری برگزیدند و همه آحاد ایرانیان مسئول هستیم و باید پاسخگوی عملکرد خودمان باشیم و در آغاز سال دوم استقرار دولت، نیازمند اطلاع‌رسانی از آنچه در سال اول دولت وفاق ملی رقم خورده هستیم.‌

جهانیان تصریح کرد: دکتر زارع استاندار بوشهر، به عنوان نماینده عالی دولت، از استانداران با تجربه‌ای است که هیچ ساعت و روزی، بدون تلاش و کوشش و پیگیری امور مرتبط با استان را نمی‌گذراند.

معاون استاندار اظهار داشت: شرایط امروز کشور بیش از هر چیز نیازمند حفظ وحدت و همبستگی و وفاقی است که مقام معظم رهبری از آن به اتحاد مقدس تعبیر کردند.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به توصیف مقام معظم رهبری از رئیس جمهوری که ایشان را فردی پرکار، پر تلاش و پیگیر می‌دانند، گفت: همه مدیران دولت وفاق ملی در استان باید بکوشند که خود مصداقی از این صفات باشند.

در این نشست، فعالان سیاسی و اجتماعی دغدغه‌های خود برای پیشرفت شهرستان و پیشنهاداتی در بخش‌های مختلف ارائه کردند که با استقبال معاون سیاسی استاندار مواجه شد و وی نیز از دلسوزی و پیگیری آنان قدردانی کرد.