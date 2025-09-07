پروژه فاز دوم خط انتقال آب شرب دانشگاه ایلام آغاز شد

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مدیریت دانشگاه در این دوره، توجه ویژه به نوسازی زیرساخت‌ها و از جمله زیرساخت‌های شبکه انتقال و توزیع آب شرب است.

وی بیان کرد: خط لوله انتقال آب شرب دانشگاه ایلام، به طول حدود ۴ کیلومتر، در سال ۱۳۶۰ اجرا شده است، که علاوه بر مسائل زیست محیطی، به دلیل فرسودگی در طول مسیر دارای هدر رفت آب بسیار زیادی است و نیازمند تعویض است.

رئیس دانشگاه ایلام اضافه کرد: در راستای اجرای برنامه‌های جامع مدیریت سبز و مدیریت مصرف آب، در سنوات گذشته ۵۰۰ متر از خط انتقال مذکور تعویض شده و در حال حاضر و در قالب فاز دوم پروژه، حدود ۱۱۰۰ متر طول از خط انتقال با اعتبار حدود ۳۵ میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شده که پیش بینی می‌شود، تا انتهای شهریور سال جاری به بهره‌برداری برسد.